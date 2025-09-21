Новый вид атаки: враг сбросил на Нежин неизвестные взрывчатые вещества

Во время атаки по Нежину Черниговской области российские оккупационные войска применили неизвестные взрывчатые вещества. Их сбросили вражеские БПЛА в пятницу, 19 сентября.

Удар был направлен на одну из центральных улиц города. Об этом сообщил мэр Нежина Александр Кодола, выступая эфире "Суспільного".

Подробности инцидента

Кодола заявил, что вещества, которые использовал агрессор во взрывчатке, ранее не были известны. Обстрел Нежина стал первым известным случаем применения такого оружия.

"Это новый вид атаки, до этого такого россияне не применяли. Пока специалисты разбираются, что это были за взрывчатые вещества", – сообщил городской голова.

В результате этого обстрела погибших и раненых не было. Ни одна машина также не была повреждена, хотя захватчики ударили по проезжей части, когда там двигались машины.

Как писал OBOZ.UA, вечером 19 сентября в Черниговской области медики и патрульные попали под повторный российский удар, когда помогали трем гражданским, пострадавшим в результате дроновой атаки РФ. Повреждены служебные автомобили, ранения получили медработники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!