Спасали людей: на Черниговщине патрульные и медики попали под повторный обстрел РФ. Видео

В пятницу, 19 сентября, в Черниговской области медики и патрульные помогали людям, которые пострадали в результате дроновой атаки РФ. В этот момент враг нанес повторный удар.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Украины. Это произошло около 22 часов, в результате повторной атаки россиян были повреждены служебные автомобили, пострадали медработники.

Подробности атаки РФ

Находясь на дорожной станции патрульной полиции, инспекторы услышали неподалеку взрывы. Они сразу же отправились на место, откуда они раздавались. Там полицейские увидели автомобиль медицинской помощи и медиков, которые оказывали помощь пострадавшим.

Подъехав ближе для оценки ситуации, патрульные попали под повторный вражеский обстрел. В результате него получили повреждения служебные автомобили полиции и скорой помощи.

Патрульные сразу перекрыли движение по автодороге, ведь она была покрыта обломками после второго удара РФ.

Пострадавших оперативно госпитализировали медики. Патрульная полиция обеспечила их необходимое сопровождение в больницу.

Детали обстрела раскрыли в ОВА. Там рассказали, что вечером российские беспилотники ударили по Черниговскому району. Ранения получили трое гражданских, которые ехали на машине – водитель и две пассажирки.

"На вызов выехали работники "экстренки" – был повторный удар. Ранения получили и трое медработников. Все шестеро – в больнице. Повреждены машины", – сказано в сообщении.

