'Эпицентр армагеддона': полиция показала первые минуты после удара РФ по Днепру. Видео

Украинские правоохранители показали видео со своих бодикамер, на котором задокументированы первые минуты после атаки российских захватчиков по Днепру. Полицейские экипажи "в это тяжелое утро" эвакуировали из мест попаданий маломобильных жителей и оказывали помощь.

Враг снова будет утверждать, что он не целится в дома гражданских. Но "правду должен увидеть весь мир", уверены правоохранители.

"Жилой квартал за несколько секунд превращается в эпицентр армагеддона: шокированные жители, крики, слезы, горящие дома", – так в полиции описали собственное видео.

Правоохранители оказывали помощь людям в истерзанных домах, организовывали беспрепятственный проезд спецтехники, эвакуировали людей и оказывали необходимую помощь раненым.

Что известно об ударе по Днепру

Враг атаковал Днепр десятками средств воздушного нападения – дронами-камикадзе и ракетами различных типов. В одном из районов города в результате ракетного удара существенные повреждения получил многоэтажный дом.

Всего в результате взрыва в Днепре повреждена 21 многоэтажка. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Днепре зафиксировано прямое попадание ракеты с кассетным боеприпасом в многоэтажку.

Что предшествовало

С вечера пятницы, 19 сентября, страна-агрессор Россия начала очередную воздушную атаку на Украину, запустив десятки дронов-камикадзе и беспилотники-имитаторы с ряда локаций. Мониторы также фиксировали передислокацию бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с дальневосточного аэродрома "Украинка" на аэродромы, которые ближе к Украине. Впоследствии стало известно, что РФ подняла авиацию в Мурманской области, которая под утро запустила крылатые ракеты Х-101.

Также российская террористическая армия нанесла массированный удар по Киевской области дронами и ракетами. В результате обстрелов в разных районах возникли пожары. Целью террора стала гражданская инфраструктура и транспорт.

Российские оккупанты атаковали беспилотниками и Черниговскую область. В результате обстрела в Нежинском районе погибла 62-летняя местная жительница. В Черниговском районе мирные жители получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики направили большое количество дронов на Днепропетровщину. Под массированной атакой оказались Павлоград и Днепр, на оба города летели десятки БПЛА. Также враг нанес удары баллистическими ракетами.

