Российские оккупанты продолжают предпринимать попытки штурмовать правобережную часть Херсонской области. Во время таких атак путинские захватчики стают жертвами своих же мин в дельте Днепра.

Также российские подразделения хаотично и активно применяют безэкипажные катера "Сириус-82". Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Ситуация на Херсонщине

Агенты движения из группировки войск "Днепр" сообщают, что попытки штурма в дельте Днепра всё чаще приводит к самоподрывам самих же оккупантов. Катера используются для дистанционного минирования речных путей якорными минами и для попыток атаковать украинские плавсредства. На практике россияне регулярно заходят в уже заминированные ими же районы и несут потери от собственного оружия.

С начала 2026 года агенты движения сопротивления зафиксировали несколько случаев подрывов в подразделениях, задействованных в речных операциях. Дистанционное минирование проводится без нормальной координации, актуальных карт минных полей и системного учёта выставленных заграждений.

Попытки компенсировать провалы на воде "технологическими решениями" лишь ярче демонстрируют общий бардак в управлении войсками. Дельта Днепра постепенно превращается для оккупантов в смертельную ловушку, где главную угрозу представляет не только Силы обороны Украины, но и собственное бездарное командование.

Напомним, оккупационная армия не прекращает предпринимать попыток штурмовать на Покровском направлении. Под прикрытием тумана враг попытался провести масштабный механизированный штурм. В результате украинские войска отразили вражескую атаку и ликвидировали десятки российских захватчиков.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что спецподразделение "Альфа" СБУ установило рекорд по сбиванию вражеских БПЛА самолетного типа. В течение года операторы подразделения перехватили рекордные 2220 дронов, среди которых были как ударные, так и разведывательные модели.

