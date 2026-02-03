'Такого масштабного штурма еще не было': военный рассказал о ликвидации 80 оккупантов на Покровском направлении

Российская оккупационная армия не прекращает предпринимать попыток штурмовать на Покровском направлении. Под прикрытием тумана враг попытался провести масштабный механизированный штурм.

В результате украинские войска отразили вражескую атаку и ликвидировали десятки российских захватчиков. Об этом в эксклюзивном комментарии АрмияInform сообщил заместитель командира 3-й бригады оперативного назначения имени полковника Петра Болбочан "Спартан" Национальной гвардии Украины полковник Владислав Саенко.

Бои на Покровском направлении

По информации украинского военного, попытка штурма для путинской армии закончилась очередным разгромом. Около сотни вражеских штурмовиков на двух десятках единиц техники были полностью разгромлены.

Саенко отметил, что противник попытался воспользоваться погодными условиями. Россияне использовали мотоциклы, квадроциклы и легкую автомобильную технику. Враг предпринял попытку утром в тумане взять количеством личного состава и техники, чтобы прорваться в населенный пункт, находящийся в полосе ответственности нашей бригады.

Однако противник был заранее обнаружен, из передовых наблюдательных пунктов доложили, что слышат звук движения техники. Это было важно, поскольку очень густой туман не позволял проводить эффективную воздушную разведку.

Получив информацию о движении техники, украинские защитники начали поднимать в воздух беспилотники, тяжелые бомберы и наносить врагу огневой поражение.

По словам военного, отраженный вражеский штурм стал крупнейшим за все время пребывания бригады "Спартан" на Покровском направлении. При этом защитник подчеркнул, что враг, очевидно, готовился к проведению штурма враг раньше времени и ждал благоприятных для себя погодных условий.

Напомним, Силы обороны Украины продолжают наносить удары по объектам российских захватчиков на временно оккупированных территориях нашего государства. Среди пораженных в ночь на 1 февраля целей вражеская ремонтная база, пункты управления БпЛА и несколько мест сосредоточения живой силы оккупационной армии.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины отбили попытку штурма населенного пункта Гришино в Донецкой области, нанеся врагу существенные потери в технике и живой силе. Российские войска пытались прорвать оборону с помощью трех единиц бронетехники.

