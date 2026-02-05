Оккупанты пытаются продвигаться со стороны Покровска в сторону Гришино: военный рассказал о ситуации. Видео

На Покровском направлении фиксируют активизацию наступательных действий армии РФ. Оккупанты пытаются продвинуться в сторону Гришино и Белицкого, действуя преимущественно одиночными малыми пехотными группами.

Об этом сообщил начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко. Комментарий прозвучал в эфире телеканала "Мы-Украина" в рамках национального телемарафона "Единые новости".

По словам военного, сейчас самая напряженная обстановка сохраняется именно на Покровском направлении. Противник пытается продвигаться со стороны Покровска в направлении населенного пункта Гришино – в полосе ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования.

Параллельно российские войска ведут попытки продвижения от Родинского в сторону Белицкого. На этом участке оборону держат подразделения 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов".

Как отметил Борисенко, противник не применяет массированные штурмы, зато делает ставку на тактику малых пехотных групп, пытаясь найти слабые места в обороне и постепенно продвигаться вперед. Украинские силы контролируют ситуацию и отражают попытки прорыва, нанося потери живой силе врага.

Актуальная обстановка на Покровском направлении остается динамичной, а этот отрезок фронта – одним из самых горячих в зоне боевых действий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Российская армия сохраняет высокую активность на Покровском направлении, при этом оказывая давление с северо-запада и северо-востока. Оккупанты сочетают пехотные атаки с механизированными штурмами, привлекая преимущественно легкую технику. Украинские защитники фиксируют и уничтожают бронированные цели, в том числе танки.

