Поражено ремонтное подразделение, центр БПЛА и не только: в Генштабе рассказали о новых ударах по врагу

Силы обороны Украины продолжают системно наносить удары по военным объектам российских войск на временно оккупированных территориях и в тылу противника. В ночь на 10 февраля был поражен ряд важных целей, в частности ремонтное подразделение, учебный центр БпЛА и пункты управления врага.

Об этом сообщили в Генеральном штабе. Там отмечают, что операции направлены на снижение наступательных возможностей российской армии.

"В рамках системных мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить огневое поражение по военным объектам врага на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ", – говорится в сообщении.

В частности, в ночь на 10 февраля на временно оккупированной территории Донецкой области, в районе населенного пункта Ялта, было поражено вражеское ремонтное подразделение.

На временно оккупированной территории Запорожской области, вблизи Камыш-Зари, украинские силы нанесли удар по учебному центру подготовки пилотов беспилотников и производства FPV-дронов.

В районе Хлеборобного под огневое поражение попало место сосредоточения живой силы противника.

Кроме того, в районе населенного пункта Высокое на Запорожье был поражен пункт управления БпЛА подразделения из состава центра "Рубикон". Накануне в Курской области РФ, вблизи населенного пункта Теткино, зафиксировано попадание по пункту управления беспилотниками противника.

Также на временно оккупированной территории Донецкой области, в районе Федоровки, украинские военные поразили полевой склад горюче-смазочных материалов врага.

В Генштабе отметили, что потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора", – добавили в Генштабе.

Напомним, Силы обороны Украины нанесли серии ударов дронами по российским оккупационным войскам в приграничных регионах РФ. Атаки произошли на территории Курской и Брянской областей в начале февраля 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, российская диверсионно-разведывательная группа под Покровском пыталась воспользоваться ухудшением погодных условий и незаметно продвинуться в тыл наших подразделений. Врагу это не удалось, более того, он понес потери.

