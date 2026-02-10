'У Украины нет времени ждать': Зеленский заявил, что Воздушные силы должны нарастить защиту областей от атак России

Во вторник, 10 февраля, президент Владимир Зеленский провел селектор по энергетической ситуации в Украине. Он подчеркнул необходимость усиления противовоздушной защиты регионов со стороны Воздушных сил для обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры от российских атак.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. Он поблагодарил партнеров, которые помогают нашим городам и громадам.

"Провел селектор по ситуации в энергетике в регионах Украины. Прежде всего благодарен всем ремонтным бригадам, энергетическим компаниям, коммунальным службам, ГСЧС Украины, которые работают действительно эффективно и вовремя помогают людям", – подчеркнул украинский лидер.

Ситуация в областях

При обсуждении были подробно рассмотрены отчеты из Сумской, Харьковской и Полтавской областей, где ситуация с электроснабжением остается самой сложной. Зеленский подчеркнул, что не во всех громадах проблемы устраняются вовремя, поэтому по итогам должны быть сделаны соответствующие выводы.

Также поднимались вопросы по городам Днепропетровской области, в частности Кривому Рогу, где реакция местных властей на длительные отключения и связанные с ними трудности часто является несвоевременной.

Воздушные силы должны работать лучше

"Воздушные силы ВСУ должны действовать тоже значительно оперативнее, чтобы нарастить, как это было уже определено, возможности защиты Харьковщины и других областей, граничащих с Россией, от "Шахедов" и других ударных дронов. Украина не имеет времени ждать, пока отдельные элементы Воздушных сил настроятся", – считает президент.

Ситуация в Одесской области

Также украинский лидер сообщил, что в отдельных громадах Одесской области вводят дополнительные меры поддержки для жителей домов с электроотоплением.

"Важно, чтобы по каждому такому дому был четкий ответ местной власти относительно реального обеспечения людей", – подчеркнул он.

Помощь от партнеров

Вместе с тем Зеленский отметил, что МВД Украины отчиталось о поступлении от международных партнеров дополнительного оборудования, в частности генераторов, которые усилят резервы для оперативного реагирования.

"Благодарен каждой стране, каждому обществу, которые помогают Украине, – нашим городам и громадам. Быть с Украиной – это быть защитниками жизни. Слава Украине!" – резюмировал он.

Напомним, накануне, во время одного из ежедневных селекторов, Зеленский заявил, что считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в части регионов Украины. Глава государства обсудил с командующим Воздушными силами и министром обороны Украины, какие решения должны быть немедленно имплементированы для более эффективного сбивания "Шахедов".

Как писал OBOZ.UA, по словам эксперта, эффективная борьба с вражескими "Шахедами" лишь частично зависит от мобильных огневых групп. Не менее важны слаженная работа всей системы ПВО и координация между силами. Сейчас основной проблемой защитников неба остается нехватка оснащения и недостаточная поддержка территориальных громад.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!