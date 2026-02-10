Чем Украине выгодно покушение на российского генерала Алексеева: Ступак объяснил, как спецслужбы выбирают цель

На фоне попытки покушения на генерала Владимира Алексеева, достаточно влиятельного лица в российском генштабе, выдвигаются различные версии, кто и почему мог это сделать. Их как минимум три: это следствие "войны" внутри российских элит, месть "вагнеровцев" за своего ликвидированного главаря Пригожина или деятельность проукраинских сил на территории РФ. Пока нет подтверждений, что за попыткой покушения стоят украинские спецслужбы, но по крайней мере временное отстранение Алексеева от обязанностей играет на руку Украине.

Планируя ликвидацию, украинские спецслужбы выбирают наиболее приоритетную, но и наиболее достижимую цель. К примеру, пропагандист Соловьев давно заслужил ликвидацию, но он пользуется беспрецедентными средствами защиты, поэтому как текущая цель пока не рассматривается. Существенно усложняют ликвидацию и условия Москвы, где есть разветвленная сеть камер наблюдения. Но, несмотря на все обстоятельства, украинские спецслужбы находят способы ликвидации топовых вражеских чинов.

К слову, тот факт, что за четыре года полномасштабной войны РФ не совершила ни одного успешного покушения на представителей высшего военно-политического руководства нашей страны, свидетельствует о высокой эффективности спецслужб в Украине.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

– Очень активно в сети обсуждается тема покушения на первого заместителя начальника главного управления генерального штаба ВС РФ Владимира Алексеева. Следователи в России сообщают о якобы установлении личностей нападавших и задержании исполнителя. Вместе с тем наши официальные лица пока фактически не комментируют эту историю. Министр иностранных дел Украины Сибига заявил, что Украина не имеет к этому никакого отношения. Как считаете, кто мог совершить эту попытку покушения и благодаря чему она вообще стала возможной на территории РФ?

– Да, министр иностранных дел Украины возразил, но пока других возражений – ни от президента, ни от спецслужб – я не слышал. Возможно, они появятся со временем.

Кому это вообще могло быть выгодно? Первая версия – это россияне сами сделали: у них конфликты элит, они друг друга поедают и тому подобное. Здесь я не согласен, потому что если за российского военного или чиновника берутся действительно их внутренние силы, то они доводят дело до конца. Там вообще нет никаких осечек, ничего. Посмотрите на Пригожина. Когда была команда, он был уничтожен со всем самолетом. Когда была команда зачистки окружения Сергея Шойгу, то их всех просто арестовали на рабочем месте. Тимура Иванова со звездой героя Российской Федерации сразу повезли в этой форме в суд, а дальше СИЗО и приговор (Иванов приговорен московским судом к 13 годам колонии за взяточничество и растрату в особо крупных размерах. – Ред.). Поэтому история о сведении счетов внутри системы полностью отпадает.

Вторая версия – говорят о том, что якобы это "вагнеровцы" решили отомстить за убийство Пригожина. Но ведь Пригожина убили еще два года назад. Вся фишка Пригожина была в деньгах. Его нет – нет денег, о нем все забыли. Поэтому какая-то месть выглядит очень несерьезной и бестолковой, и вообще это ничего бы не дало. Наоборот, все, кто участвовал бы в этой операции, ставили бы на себе крест. Какой в этом смысл? Надо было делать какой-то политический выход и политический манифест.

Третья версия – покушение совершила некая сила в пользу Украины. Откровенно говоря, выбытие Алексеева из текущей работы в первую очередь играет на руку нам. Я не знаю, это сделали наши спецслужбы или какая-то группа людей, которая сочувствует Украине и находится на территории РФ. Но главное, что сейчас он на определенный период времени выбыл из игры, не планирует операции против Украины. И конечно, Российская Федерация опасается возможных дальнейших актов.

– С 2022 года, с широкомасштабного вторжения, было уничтожено 19 российских генералов.

– Были ликвидированы не только генералы, но и представители высшего военного руководства России.

– Тем не менее цифра впечатляющая. Каким образом такие операции чаще всего происходят? Как выглядит классическая схема? Где берутся исполнители, как это все организуется и так далее?

– Если мы говорим в целом, то сначала выбирается цель. Мы понимаем, что в Украине есть определенная каталогизация объектов, которые нам интересны. Какой она может быть? Военные, начиная от самого высокого военного и заканчивая самым низким, который участвовал в резне в Буче. Затем политики, которые эту войну оправдывают, от самого большого до самого низкого губернатора Белгородской области. Журналисты, медийщики и так далее. Таким образом они ранжируются, выбирается приоритет.

Хотелось бы, конечно, выбить того же Соловьева. Понятно, он одиозный, черноротый и делает для нас много зла. Но он под охраной. Домой, на работу, к любовнице и снова домой он ездит на бронированном "Майбахе". Его трудно достать.

Поэтому выбирается цель попроще, до которой можно дотянуться, но которая обязательно является важной, чувствительной потерей для Российской Федерации. И потом от этого человека начинают отталкиваться. Если он живет в Москве, то это будет возможно, но сложно, потому что в Москве камеры, наружное наблюдение на каждом углу, на каждом доме, в каждом подъезде, общая система "Сфера", 200 тысяч камер, которые фиксируют всех, кто там появляется, распознавание лиц.

Итак, начинают следить за человеком и выявлять его слабые места. Если он ходит только с работы домой и обратно, то трудно, но можно. Но если он, например, раз в неделю ходит в баню или раз в две недели ездит к любовнице, то это уже интереснее, его можно где-то подловить.

Также подбирают людей, которые могут это сделать. Кто-то, например, из числа "волонтеров", как я их называю, с территории России. Это люди, которые хотят что-то сделать для Украины. Они ненавидят режим Путина, уехать не имеют возможности, вступить в Российский добровольческий корпус также не могут, но на месте могут что-то сделать. Кто-то может проследить за человеком, кто-то передать какие-то данные, сфотографировать и тому подобное.

Далее выбирается механизм, как ликвидировать этого человека, что это будет – нож, пистолет, взрывчатка, где сделать это, в какое время и тому подобное. Ну и, конечно, определяется, как исполнителю покинуть место происшествия. Продумываются маршруты, запасные маршруты, куда ехать, где хранить оружие, куда выбросить и тому подобное.

– Как насчет обратной стороны вопроса, то есть попыток покушений на наших украинских чиновников, включая президента Украины? Как здесь действует враг, и главное, какое имеется противодействие, насколько оно эффективно?

– Эффективно ли оно? Ликвидации наших чиновников за последние четыре года, слава богу, не было, и это лучший показатель эффективности украинских силовиков. В первую очередь – это СБУ, во вторую очередь – это полиция на более низком уровне.

Да, в прошлом году был убит полковник СБУ Воронич, но так случилось, что киллеров не смогли взять: они оказали сопротивление и их расстреляли прямо на месте. Это красноречивый показатель того, что кто не сдается, того ликвидируют. Больше каких-то удачных акций у россиян не было.

Да, много подожженных автомобилей украинских военных, да, много координат сдано, да, много взрывчатки перемещено. Но громких ликвидаций, покушений не было. Не потому, что они не хотят это делать, а потому, что им не удается, так как подобные акции предупреждаются на этапе планирования или на этапе попытки реализации непосредственно в Украине. Это действительно лучший показатель эффективности украинских силовиков.