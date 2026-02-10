Россия ударом по Славянску убила 11-летнюю девочку и ее мать, еще семь человек ранены. Фото

Во вторник, 10 февраля, военные российской оккупационной армии нанесли удары по Славянску Донецкой области. В результате террористических действий захватчиков погибли два человека, среди них – 11-летняя девочка.

Еще семь человек получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Россияне воюют с мирным населением

По словам чиновника, военнослужащие РФ ударили по городу КАБами.

"2 человека погибли и 7 ранены в результате сегодняшних ударов авиабомбами по Славянску. Погибшие – 11-летняя девочка и ее мать. Среди раненых – 7-летняя девочка", – говорится в сообщении.

Сейчас точное количество жертв и пострадавших устанавливается, на месте атаки работают все соответствующие службы.

Филашкин отметил, что Донецкая область каждый день находится под обстрелами врага, которые совершают все новые военные преступления. Россияне атакуют мирные города, дома и людей, что является террором, "которому нет оправдания".

"Мир должен это видеть и называть вещи своими именами. Россия – страна-террорист!" – написал чиновник.

Напомним, в ночь на 10 февраля российская террористическая армия обстреляла населенные пункты в Запорожской области. В городе Вольнянск путинские войска нанесли прицельный удар по частному дому. В результате военного преступления ранены четыре человека, среди них маленький ребенок. В ходе вражеской атаки повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Как писал OBOZ.UA, также под обстрелом российских оккупантов снова оказалась Одесская область. Враг атаковал объект энергетической инфраструктуры, в результате обстрела частично обесточены населенные пункты в трех громадах.

