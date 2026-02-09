'Не могут их достать': эксперт указал на проблему со сбиванием 'Шахедов' в Украине

Эффективная борьба с вражескими "Шахедами" лишь частично зависит от мобильных огневых групп. Не менее важны слаженная работа всей системы ПВО и координация между силами.

В то же время основной проблемой защитников неба остается нехватка оснащения и недостаточная поддержка территориальных громад. Такое мнение в эфире "Еспресо" высказал авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап.

"Стоит очень четко понимать, что мобильные огневые группы ВСУ в начале полномасштабного вторжения показали это очень качественно. Затем же россияне смогли адаптироваться к их работе", – пояснил специалист.

Ограниченное оснащение МОГ затрудняет перехват дронов

Он отметил, что размещение мобильных огневых групп формально является секретной информацией, однако за три года их позиции почти не менялись, поэтому противник хорошо знаком с местами их работы, ведь такие подразделения не могут произвольно менять локации и открывать огонь где угодно.

Криволап также подчеркнул, что силы ПВО не всегда способны эффективно уничтожать вражеские беспилотники из-за ограниченного оснащения и слабой поддержки со стороны территориальных громад. Кроме того, "Шахеды" сейчас летают или на очень малых, или на слишком больших высотах, что часто делает их недосягаемыми для МОГ.

"Армия обеспечивает автомобиль, пулемет и двух бойцов. Все остальное – территориальные громады. Однако те же громады, когда в мобильных огневых группах осталось двое из пяти бойцов, перестали выделять средства на тепловизоры, системы прицеливания и обнаружения. Мобильные огневые группы не могут полностью решать вопрос сбивания российских БПЛА", – сказал он.

Что предшествовало

Накануне, во время одного из ежедневных селекторов, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в части регионов Украины. Глава государства обсудил с командующим Воздушными силами и министром обороны Украины, какие решения должны быть немедленно имплементированы для более эффективного сбивания "Шахедов".

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 9 февраля Россия в очередной раз устроила воздушную атаку на Украину, применив 160 средств воздушного нападения, среди которых – 149 ударных беспилотников. Силы ПВО обезвредили 116 дронов и часть ракет. К сожалению, не обошлось без попаданий.

