Россия атаковала Украину баллистикой и 149-ю дронами: обезврежены 116 БпЛА, часть ракет перехватили силы ПВО

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
1,0 т.
В ночь на 9 февраля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 160 средств воздушного нападения: 11 баллистических ракет "Искандер-М" и 149 ударных беспилотников. Силы ПВО обезвредили 116 дронов, не достигла целей и часть ракет.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Начиная с 17:30 8 февраля, россияне атаковали Украину баллистикой и ударными дронами.

Из Брянской области враг запустил 11 баллистических ракет "Искандер-М".

Из Курска, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска, Шаталово, а также с временно оккупированных украинских Донецка и Гвардейского в Крыму на наши города и села летели 149 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов

Около 90 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 116 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов.

Кроме того, часть баллистических ракет Искандер-М была перехвачена и не достигла целей. О каком именно количестве обезвреженных ракет идет речь, в Воздушных силах не уточнили.

Зафиксировано попадание неуказанного количества ракет и 23 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – добавили в ВС ВСУ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью Россия атаковала Одессу БПЛА. Разрушениям подверглись жилые дома. Известно об одном погибшем.

Также оккупанты ударили по Днепропетровской области. Там тоже повреждены дома, среди пострадавших – девушка.

На Херсонщине Чернобаевка оказалась под ударами РСЗО врага, там повреждены десятки домов.

В Херсоне в результате ударов РФ по жилым кварталам пострадали 12 человек.

А Краматорск Донецкой области россияне атаковали КАБами. В городе есть пострадавшие и жертва.

