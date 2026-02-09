У врага – потери: Силы обороны отбили попытку проникновения российской ДРГ вблизи Покровска. Видео

Российская диверсионно-разведывательная группа под Покровском пыталась воспользоваться ухудшением погодных условий и попробовала незаметно продвинуться в тыл наших подразделений. Врагу это не удалось, более того, он понес потери.

Об этом 9 февраля сообщили в официальном Telegram-канале 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ. Там отметили, что движение противника в лесополосе своевременно обнаружила артроразведка 147-й отдельной артиллерийской бригады корпуса.

"Triple kill от 147 артбригады 7 корпуса ДШВ к северу от Покровска", – так на странице корпуса подписали кадры работы военных по оккупантам.

После подтверждения целей по противнику было нанесено точное огневое поражение из артиллерии калибром 155 мм. Попытка продвижения войск РФ была отбита.

"В результате слаженного взаимодействия – уничтожены трое оккупантов, а попытка проникновения отбита. P.S. По предварительной информации, остальные двое – залезли ранеными в норы и медленно двигались на концерт кобзона", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на то, что на карте DeepState территории Покровска и Мирнограда обозначены красным, что означает полный контроль войск РФ, эти данные не являются на 100% правдивыми. На севере обоих городов все еще остаются позиции украинских защитников, которые осуществляют наблюдение за противником, заявил руководитель коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ, полковник Владимир Полевой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!