Нет сплошной линии обороны: полковник рассказал о ситуации в Покровске и Мирнограде

Несмотря на то, что на карте DeepState территории Покровска и Мирнограда обозначены красным, что означает полный контроль войск РФ, эти данные не являются на 100% правдивыми. На севере обоих городов все еще остаются позиции украинских защитников, которые осуществляют наблюдение за противником.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал руководитель коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ, полковник Владимир Полевой. Он добавил, что сплошная линия на карте DeepState является абсолютно условной.

Что известно

"Отвечая на вопрос о том, какая ситуация сейчас и присутствуем ли мы в Покровске и Мирнограде, можно сказать: да, остаются наши отдельные позиции на севере этих городов, но они точно не формируют сплошную линию обороны. То есть есть обособленные позиции, благодаря которым мы осуществляем наблюдение за вражеской логистикой, за перемещением врага и оказываем поражение, например, средствами FPV", – пояснил полковник.

Полевой отметил, что карта DeepState носит ориентировочный характер и не отражает реальной сплошной линии фронта. По его словам, сейчас боевые действия ведутся через отдельные опорные, наблюдательные и огневые пункты, которые часто не связаны между собой единой системой коммуникаций и имеют раздельную логистику, что характерно для обеих сторон.

Именно поэтому условная линия фронта на карте не соответствует действительной ситуации, ведь и украинские силы держат оборону, и российские войска продвигаются и осуществляют инфильтрацию малыми группами между позициями.

"Что это значит? Как это можно визуализировать? Если поставить вместо красной сплошной линии красные точки, а потом выставить наши, например, синие точки, то они будут очень сильно перемешаны между собой. Например, на определенных территориях будет больше красных точек. По каким-то своим критериям DeepState потом рисует линию для того, чтобы был ориентир", – сказал руководитель коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ.

Отвечая на вопрос о задачах Десантно-штурмовых войск на этом участке фронта, Полевой отметил, что подразделения выполняют маневренные, ударные и контратакующие действия.

"Например, если вспомнить Добропольский выступ – помните те "заячьи уши"? – то, собственно, контратаковали мы там десантно-штурмовыми и штурмовыми подразделениями. Впоследствии там закреплялись отдельные подразделения 1-го армейского корпуса, поскольку это их полоса обороны. Есть также десантные части, которые мы используем для контратак, чтобы отразить вклинения врага, которые угрожают, например, нашей логистике или выводу наших войск, если речь идет о перегруппировке. Также благодаря частям Десантно-штурмовых войск мы получаем важнейшие позиции в полосе обороны", – резюмировал военный.

Напомним, наши защитники продолжают сдерживать натиск противника в северной части Мирнограда Донецкой области. Оккупанты усиливают штурмовое давление на часть города, при этом неся значительные потери. На днях украинским защитникам удалось отбить 59 российских штурмов.

Как писал OBOZ.UA, оккупанты не прекращают попыток штурмовать на Покровском направлении. Враг пытался провести масштабный механизированный штурм, однако ВСУ отбили вражескую атаку и ликвидировали десятки российских захватчиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!