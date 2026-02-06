Оккупанты усиливают давление на северную часть Мирнограда: военные рассказали о ситуации

Украинская армия продолжает сдерживать натиск противника в северной части Мирнограда в Донецкой области. ВС РФ усиливают штурмовое давление на часть города, при этом неся значительные потери.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Управления войск ВСУ "Восток". За прошедшие сутки украинским защитникам удалось отбить 59 российских штурмов.

Что происходит в Мирнограде

Как сообщается, в Мирнограде ВСУ держат определенные оборонительные рубежи. Российские силы усиливают давление на северную часть города, пытаются накапливать тяжелую технику и живую силу для дальнейшего штурма.

"Для сдерживания врага привлекаются необходимые силы и средства, по местам сосредоточения и логистике оккупантов наносится огневое поражение", – говорится в сообщении.

В то же время на Покровском направлении наши защитники остановили 31 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону Новоподгородного, Новопавловки, Нового Донбасса. По предварительным подсчетам, за прошедшие сутки на этом направлении наши воины ликвидировали 53 оккупантов и ранили 37. Также было уничтожено:

18 беспилотных летательных аппаратов,

семь единиц спецтехники,

одна самоходная артустановка,

пять военных автомобилей,

12 укрытий личного состава противника.

Ситуация в Покровске

Кроме боев в Мирнограде, уличные ближние столкновения продолжаются и на севере близлежащего Покровска. В городе продолжается поисково-ударная операция.

В целом, в зоне ответственности УВ "Восток" в течение суток потери россиян составили:

286 военнослужащих убитыми;

1311 дронов различных типов,

78 единиц другого вооружения и техники,

45 пунктов управления российских БпЛА.

Напомним, 27 января в ДШВ Украины заявили, что ВС РФ усиливают давление на северную часть Мирнограда, в центре города продолжаются ближние стрелковые бои.

Как сообщал OBOZ.UA, в американском Институте изучения войны говорят, что в Покровске тоже идут бои и недавно украинские войска продвинулись в северо-западной части населенного пункта.

