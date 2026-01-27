Оккупанты усиливают давление на северную часть Мирнограда и пытаются продвинуться в сторону Гришино – 7-й корпус ДШВ

Армия России усиливает давление на северную часть Мирнограда в Донецкой области. В центре города продолжаются ближние стрелковые бои.

Об этом сообщает пресс-служба 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ. Для дальнейшего штурма верхней части Мирнограда россияне продолжают накапливать тяжелую технику в районе Новогродовки.

Ситуация в Мирнограде

Во взаимодействии с 1-м корпусом Нацгвардии "Азов" военные блокируют противника по линии "восточные окраины Мирнограда – Красный Лиман – Родинское". В то же время в Покровске враг сконцентрировал главные усилия на оккупации Гришино.

"Противник, используя неблагоприятные погодные условия, накапливает легкую технику и личный состав в районе промзоны на северо-западе города. В дальнейшем враг пытается продвигаться в сторону Гришино несколькими маршрутами", – говорится в сообщении.

Так, на днях группа российских сил сумела просочиться в Гришино, говорят десантники. Но слаженными действиями наши защитники уничтожили противника. В целом же в полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ существенно возрастает применение врагом дронов различных видов.

"Враг активно запускает "Молнии" как дроны-матки, которые несут на своем борту от двух FPV и в дальнейшем наносят по цели тройной удар. Фиксируются случаи использования дронов на оптоволокне, которые достигают более 20 км в глубину нашей обороны. также растет количество вражеских ударов тактической авиацией". – говорится в сообщении.

Также за прошедшую неделю противник сбросил на Покровскую агломерацию почти 360 авиабомб, что на 20% больше, чем на предыдущей неделе.

Напомним, ранее украинские войска опровергли распространенную информацию о полной оккупации села Орехово-Васильевка Бахмутского района Донецкой области. Армейцы до сих пор находятся на позициях, а бои за населенный пункт продолжаются.

Как сообщал OBOZ.UA, особенно вблизи Покровска фиксируют рост активности российских войск. Противник действует более интенсивно, увеличивая количество штурмовых групп и пытаясь приблизиться к позициям ВСУ.

