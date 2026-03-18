Агенты 'Атеш' устроили диверсию на железной дороге вблизи Симферополя: оккупанты в Запорожье остались без снабжения. Видео

Агенты движения сопротивления устроили очередную диверсию в оккупированном Крыму. В результате успешных действий им удалось вывести из строя тепловоз вблизи Симферополя.

Об этом сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш". Там также опубликовали соответствующие фото и видео.

"Атеш" вывел из строя тепловоз под Симферополем и заблокировал поставки ВС РФ на Запорожском направлении", – говорится в сообщении.

Партизаны сорвали поставки войск РФ

Результативную операцию провели накануне 18 марта – даты, которую Россия называет "днем воссоединения" Крыма. В результате локомотив получил серьезные повреждения, которые делают невозможным его быстрое восстановление.

Как отметили партизаны, эта железнодорожная ветка используется для снабжения российских подразделений на Запорожском направлении, где продолжаются активные боевые действия. Именно через этот узел должна была пройти очередная партия боеприпасов, запчастей и расходных материалов для военной техники.

"Уничтожение тепловоза фактически заблокировало эти поставки – подразделения остались без планового пополнения запасов, что ударило по их возможностям на передовой", – подытожили в "Атеш".

Напомним, украинские партизаны продолжают атаковать железнодорожную инфраструктуру на временно оккупированных территориях. Недавно серию диверсий совершили на железной дороге в Луганске.

