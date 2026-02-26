Агенты 'Атеш' вывели из строя антенны РЭБ под оккупированным Севастополем: детали операции. Фото и видео

Партизанское движение "Атеш" совершило очередную диверсию на территории оккупированного Крыма. Агенты вывели из строя антенны РЭБ на башне вблизи села Гончарное под Севастополем.

В итоге работа средств связи полностью прекращена. Об этом говорится в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш".

"Ко Дню сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя агенты "Атеш" провели успешную диверсию на объекте связи, где оккупанты разместили антенны комплексов радиоэлектронной борьбы. Координаты: 44.515405, 33.667433", – говорится в сообщении.

Партизаны сорвали работу вражеской РЭБ и ослабили оборону РФ

Отмечается, что башня была оборудована антеннами радиоэлектронной борьбы, которые создавали помехи для работы украинских дронов в этом секторе. Партизаны совершили поджог релейных шкафов у ее основания, где сосредоточена силовая электроника и высокочастотные кабели.

После их повреждения, антенны на верхушке фактически становятся непригодными, ведь сигнал больше не передается, а восстановление такого оборудования требует значительных средств и времени.

"Работа вражеской РЭБ в районе полностью прекращена. Это открыло воздушный коридор для эффективного применения беспилотников сил обороны Украины", – указано в сообщении.

По информации партизан, поблизости расположены военные объекты РФ, которые после поражения стали уязвимыми целями для Сил обороны Украины. Среди них:

– 58-й центр материально-технического обеспечения со складами резервной техники связи Черноморского флота;

– запасной командный пункт ЧФ "Алсу-2";

– 15-я отдельная береговая ракетно-артиллерийская бригада.

"Мы продолжаем методично выключать рубильник оккупантам, что расчищает небо для Сил обороны Украины", – подчеркнули в "Атэш".

Напомним, ранее на территории оккупированного Крыма агенты обнаружили склады Черноморского флота РФ в Новороссийске. Предположительно, российские захватчики обустроили этот участок как тыловой склад для хранения и рассредоточения материальных запасов.

Как писал OBOZ.UA, агенты "Атэш" разведали рембазу оккупантов под Джанкоем во временно оккупированном Крыму. Там они отметили активность врага: на базе накоплено несколько сотен единиц техники, к ней стянуты дополнительные средства ПВО и РЭБ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!