Агенты 'Атеш' провели серию диверсий на железной дороге в Луганске: графики поставок вооружения оккупантам сорваны. Фото и видео

Украинские партизаны продолжают атаковать железнодорожную инфраструктуру на временно оккупированных территориях. Недавно серию диверсий осуществили на железной дороге в Луганске.

Эта операция стала ударов по снабжению группировки российских войск на Покровском направлении. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Подробности диверсий

Агенты движения провели серию диверсий на железнодорожной инфраструктуре в Луганске. В результате этого были выведены из строя два релейных шкафа в разных частях города. Повреждение инфраструктуры вызвало системный сбой в управлении движением поездов.

Также партизаны подчеркнули, что удар был нанесён по главной артерии снабжения оккупантов. Эта ветка связывает Россию с оккупированным Луганском, идёт через Дебальцево и Попасную и выходит на Покровское направление. Фактически это единственный стабильный маршрут для доставки войск, боеприпасов, топлива и техники из РФ на передовую.

По информации партизан, после диверсии движение на участках остановилось, составы застряли, графики сорваны. Оккупанты вынуждены управлять поездами вручную, что в разы снижает пропускную способность. Военные эшелоны скапливаются на подъездах к городу и не могут двигаться дальше.

В результате диверсии срываются поставки топлива и боеприпасов на Покровское направление, альтернативные маршруты перегружены и не справляются с объёмами.

