Создает ложное впечатление: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями Герасимова о 'достижениях' России на поле боя

Военное командование России продолжает преувеличивать тактические детали и преувеличивать успехи своей армии на поле боя в Украине. Захватчики пытаются создать ложное впечатление, что линии фронта находятся на грани краха.

В частности, россияне преподносят захват малых населенных пунктов как огромные успехи путинской армии. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Страна-агрессор придумывает "победы"

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил командование Южного объединения сил России 16 марта и заявил, что российские войска захватили 12 поселков в Украине в первые две недели марта 2026 года. Аналитики ISW нашли доказательства того, что российские войска захватили два населенных пункта в первые две недели марта.

Герасимов преувеличивал заявленные российские наступления в крошечных селах по всему фронту, пытаясь представить эти успехи как значимые и убедить Запад и Украину уступить требованиям России по территории. Также военный преступник особенно заметно выступал с похожими речами, преувеличивая успехи на поле боя в середине января и февраля 2026 года.

Кроме того, российский генерал повторил своё заявление от 29 декабря, что путинские войска контролируют более половины Лимана, но представил это как недавнее утверждение, вероятно, чтобы создать ложное впечатление, что российские войска быстро наступают на поле боя.

Аналитики ISW оценивают, что украинские силы, вероятно, зачистили ранее спорные участки Лимана, учитывая, что представитель украинской бригады, действующей на этом направлении, сообщил 17 марта, что российского присутствия в городе нет.

Также Герасимов утверждал, что российские войска контролируют более 60 процентов Константиновки, хотя ISW наблюдала доказательства, показывающие, что российские войска действовали только в 7,85 процентах Константиновки. Пропагандисты в РФ раскритиковали ложную характеристику ситуации в Константиновке и Лимане Герасимовым и обвинил его в игнорировании и отказе извлечь из последствий ложных заявлений российского военного командования о ситуации в Купянске, который украинские войска в значительной степени освободили в декабре 2025 года, после преждевременных и ложных заявлений России о захвате всего города в ноябре 2025 года.

В РФ отреагировали на контрнаступление ВСУ

Герасимов попытался преуменьшить успехи Украины в восточной части Запорожской области, утверждая, что российская армия там сохраняет инициативу, активно наступает и отражает все украинские контратаки.

Тем не менее, российские войска проводят ограниченные атаки на эти небольшие села, чтобы создать информационный эффект и убедить Запад, что линии фронта в Украине рушатся, так что Украина должна уступить всем требованиям России. Фронтовые линии Украины, на самом деле, оперативно стабильны, и Украина освободила больше территорий, чем российские войска, захваченные в театре военных действий в феврале 2026 года.

Ранее OBOZ.UA собщал, що продвижение украинских войск в Днепропетровской области ограничивает российские наступательные операции в направлении Александровки и купирует наступательным действиям РФ в направлении Гуляйполя. Также контратаки ВСУ вынуждают оккупантов перебросить силы и средства из других районов фронта и, вероятно, из резервов оперативного уровня.

