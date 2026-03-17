Контрнаступление ВСУ на Днепропетровщине срывает планы врага и заставляет передислоцировать силы: в ISW оценили ситуацию. Карта

Продвижение украинских войск в Днепропетровской области ограничивает российские наступательные операции в направлении Александровки и купирует наступательным действиям РФ в направлении Гуляйполя. Также контратаки ВСУ вынуждают оккупантов перебросить силы и средства из других районов фронта и, вероятно, из резервов оперативного уровня.

В период с конца января 2026 года до примерно 10 марта украинские войска освободили более 400 кв. км на Днепропетровщине. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Тактические прорывы ВСУ

После серии успешных контрнаступательных операций подразделения российской 39-й мотострелковой бригады, действующие к востоку от реки Вовча, вероятно, будут вынуждены отступить к линии Воскресенка –Малеевка (северо-восточнее Александровки). Украинские войска продвинулись на расстояние двух километров от дороги Гуляйполе – Великая Новоселка с севера, не давая российским войскам использовать дорогу для проведения логистики или транспортировки оборудования.

Российские войска, действующие в направлении Александровки, перешли на активную оборону, а не на наступательные операции, чтобы сдержать украинское наступление. В целом снижение темпа российских наземных операций в этом районе продолжается уже в течение нескольких недель.

Украинские войска также наступают в контратаках к северо-западу от Гуляйполя, и достигли восточных окраин Горького (северо-запад от Гуляйполя), западных окраин Староукраинки (к востоку от Горького), а несколько украинских штурмовых групп вошли в Святопетровку (северо-восток от Староукраинки).

ВСУ сорвали наступательные операции врага

Аналитики отмечают, что украинские наступления в направлениях Александровка и Гуляйполя пока недостаточно угрожают тылу российских войск, действующих в этом районе, однако оккупанты вынуждены прекратить наступательные операции в направлении Гуляйполя.

Российские войска сохраняют темп наземной активности, но эффективная украинская оборона к западу от Гуляйполя замедлила продвижение России до менее чем 1,2–1,5 километра в неделю. Продолжение украинских наступлений в направлении Александровки, вероятно, угрожает тылу российских войск, пытающихся продвинуться на запад от Гуляйполя для поддержки наступления на Орехов с востока, и может заставить российское восточное объединение сместить фокус на оборону от украинских контратак, а не на наступательные операции.

Враг растягивает резервы

Кроме того, контратаки ВСУ вынуждают Россию перебросить силы и средства из других районов фронта и, вероятно, из резервов оперативного уровня. Ранее в ISW отмечали признаки того, что российские войска перебросили подразделения 40-й морской пехотной бригады и 55-й морской пехотной дивизии (обе из Тихоокеанского флота) из тактического района Доброполья в направлении Гуляйполе по состоянию на конец февраля 2026 года.

Оккупанты также перебросили подразделения 40-й морской пехотной бригады и 120-й морской пехотной дивизии в район Александровки. Также захватчики могут вывести из оперативного резерва элементы 69-й отдельной прикрытия бригады и 38-й мотострелковой бригады для обороны в направлении Александровки.

Эксперты отмечают, что контратаки ВСУ в Днепропетровской области, вероятно, продолжат заставлять российские войска выбирать между обороной от украинских контратак и распределением личных ресурсов для наступательных операций в других местах фронта, а также могут сорвать наступление России весна-лето 2026 года.

Напомним, украинские войска недавно продвинулись в Донецкой области, в частности в районе Славянска и Константиновки. В то же время в тактическом районе Константиновка – Дружковка продвижение фиксировались и у российских захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце прошлого, 2025 года Российская Федерация готовила крупную наступательную операцию. Впрочем, ее удалось успешно сорвать благодаря дроновым технологиям.

