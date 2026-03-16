Украинские войска продвинулись вблизи Славянска и в районе Константиновки – ISW

Лилия Рагуцкая
Украинские войска продвинулись вблизи Славянска и в районе Константиновки – ISW

Украинские войска недавно продвинулись в Донецкой области, в частности в районе Славянска и Константиновки. В то же время в тактическом районе Константиновка – Дружковка продвижение фиксировались и у российских захватчиков.

На Покровском направлении подразделения Сил обороны проводят зачистку в Гришино. О ситуации на линии фронта рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Сумская область

На Сумщине россияне 15 марта продолжили наступательные операции, однако не продвинулись вперед.

14 и 15 марта российские войска атаковали в Сумской области, в частности на северо-запад от города Сумы вблизи Сопича.

Харьковское направление

15 марта российские войска пытались наступать на севере Харьковской области, но успехов не имели.

14 и 15 марта российские войска атаковали к северу от Харькова возле Липцов и к северо-востоку от Харькова возле Волчанска, Избицкого, Волчанских Хуторов и Верхней Писаревки

На геолокационных видеозаписях, опубликованных 14 марта, зафиксированы российские удары по Рубежному (к юго-западу от Волчанска) с помощью бомбы ФАБ-500.

Великобурлукское направление

Ни российские, ни украинские источники несообщали о наземной активности в направлении Великого Бурлука 15 марта.

Накануне российские войска продолжали наступательные операции на Купянском направлении, но не продвинулись вперед.

14 и 15 марта российские войска атаковали на северо-восток от Купянска вблизи Фиголевки; на восток от Купянска вблизи Подола и Кучеровки и в направлении Петропавловки; на юго-восток от Купянска в направлении Глушковки, Куриловки и Новоосинового.

Один из российских военных блогеров утверждал, что украинские войска контратаковали к северу от Купянска.

Аналитики обратили внимание на сообщения, что 144 мотострелковая дивизия (20 общевойсковая армия ВС РФ), действующая на Купянском направлении, недавно понесла настолько значительные потери личного состава и техники, что потеряла свой боевой потенциал и вынуждена была отступить с занимаемых позиций.

Сообщений о боях в направлении Боровой 15 марта не поступало ни от одной из воюющих сторон.

Славянское направление

Украинские войска недавно продвинулись на Славянском направлении.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 14 марта, зафиксировали продвижение Сил обороны в южной части Ямполя (к юго-востоку от Лимана).

Аналитики также опровергли ложь россиян о якобы контроле над населенным пунктом Озерное (к юго-востоку от Лимана) – геолокационные видеозаписи, опубликованные 14 марта, свидетельствуют о том, что украинские войска до сих пор удерживают его.

14 и 15 марта российские войска атаковали вблизи самого Лимана; на северо-запад от Лимана вблизи Дробышева; на север от Лимана вблизи Ставков; на юго-восток от Лимана вблизи Ямполя; на северо-восток от Славянска вблизи Платоновки и Дроновки; на восток от Славянска вблизи Закитного, Резниковки, Кривой Луки и Рай-Александровки; и на юго-восток от Славянска вблизи Никифоровки и Федоровки Второй.

Тактический район Константиновка – Дружковка

Украинские и российские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка.

Согласно геолокационным кадрам от 14 марта украинские войска продвинулись на южной окраине Константиновки, а российские оккупанты – на северо-запад от Ступочек (восточнее Константиновки).

В то же время с помощью видео аналитики опровергли заявления российских оккупантов о присутствии на юге Константиновки: там позиции до сих пор удерживают украинские воины.

Российские войска атаковали возле самой Константиновки; северо-восточнее Константиновки возле Новомаркового; юго-восточнее Константиновки возле Плещеевки, Иванополья, Клебан-Быка; юго-западнее Константиновки возле Русина Яра; западнее Константиновки возле Ильиновки; и юго-западнее Дружковки возле Новопавловки и Софиевки 14 и 15 марта.

По сообщениям украинских воинов, держащих оборону на этом участке фронта, российское командование продолжает отправлять минимально обученный личный состав для проведения штурмов, а от подписания контрактов новобранцами до их отправки в наземные атаки проходит от трех недель до месяца.

Ситуация в районе Доброполья

14 и 15 марта российские войска продолжали наступательные операции к северо-востоку от Доброполья вблизи Торецкого и к востоку от Доброполья вблизи Нового Донбасса и Нового Шахового, но не продвинулись вперед.

Покровское направление

15 марта российские войска продолжали наступательные операции на Покровском направлении, но не продвинулись вперед.

Российские войска наступали на северо-запад от Покровска возле Гришино и Сергеевки; на север от Покровска возле Родинского и Белицкого; на северо-восток от Покровска возле Мирнограда, Затишка, Сухецкого; и на юго-запад от Покровска в районе Молодецкого и Удачного.

Украинский 7-й корпус быстрого реагирования ДШС, действующий на Покровском направлении, сообщил, что украинские силы проводят поисково-ударные операции в Гришино и очищают центр этого населенного пункта, где продолжаются тяжелые бои.

Российские военные блогеры утверждают, что операторы беспилотников 75-го мотострелкового полка ВС РФ одновременно используют несколько беспилотников и тактику роя для ударов по украинским позициям и логистике на Покровском направлении.

Между тем украинские войска продолжают наносить удары по военным объектам оккупантов в тактическом районе Доброполья и на Покровском направлении. В частности, защитники нанесли удары по скоплениям российской живой силы вблизи Шахового, Удачного (оба примерно в двух километрах от линии фронта) и самого Покровска.

Новопавловское направление

14 и 15 марта российские войска продолжали ограниченные наступательные операции вблизи Новопавловки, но не продвигались вперед.

Александровское направление

Не принесли оккупантам продвижений и наступательные операции на Александровском направлении.

14 и 15 марта российские войска наступали к востоку от Александровки у Александрограда и на юго-восток от Александровки у Березового, Тернового, Новониколаевки и Новогригорьевки и в направлении Вербового.

Гуляйпольское направление

15 марта российские войска продолжили наступательные операции на Гуляйпольском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Геолокационные кадры, опубликованные 14 марта, показывают, как украинские войска нанесли удар по российским позициям к востоку от Гуляйпольского (к юго-западу от Гуляйполя), что, по оценкам ISW, было операцией по проникновению, которая не изменила контроль над местностью или линией соприкосновения.

Российские пропагандисты тем временем утверждали, что оккупанты якобы продвинулись к северу от Загорного (к юго-западу от Гуляйполя).

Российские войска атаковали под Гуляйполем; на северо-запад от Гуляйполя на Риздвянку, Варваровку, Еленоконстантиновку, Святопетровку, Доброполье, Зеленое; на северо-восток от Гуляйполя возле Злагоды; на запад от Гуляйполя возле Зализнычного; и на юго-запад от Гуляйполя возле Мирного и на Чаривное и Гуляйпольское 14 и 15 марта.

Ореховское направление

15 марта российские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но не продвинулись вперед.

14 и 15 марта российские войска наступали на северо-запад от Орехова возле Павловки и на запад от Орехова возле Приморского, Щербаков, Речного и Степногорска.

Связанный с Кремлем военный блогер заявил, что украинские войска контратакуют вблизи Приморского и Степногорска.

Херсонское направление

14 и 15 марта российские войска продолжали ограниченные атаки к юго-западу от Херсона вблизи островов Белогрудый и Круглик, но не продвинулись вперед.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в ISW заявили, что президент США Дональд Трамп фактически помог России избежать сложного сценария войны в Украине. Частичная отмена санкций против российской нефти принесет агрессору миллиарды долларов дополнительных доходов. И это повысит способность РФ продолжать войну против Украины даже при условии, что приостановление санкционных ограничений будет временным.

