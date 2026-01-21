Враг начал сунуть еще интенсивнее: военный рассказал, что происходит на Покровском направлении

На Покровском направлении фиксируют рост активности российских войск. Противник действует более интенсивно, увеличивая количество штурмовых групп и пытаясь приблизиться к позициям Сил обороны Украины.

Украинские военные контролируют ситуацию и наносят удары по обнаруженным целям. Об этом рассказал пилот батальона беспилотников "Шершней Довбуша" 68 отдельной егерской бригады, позывной "Гусь".

По словам военного, в последние дни на направлении значительно увеличилось живой силы противника.

Российские подразделения продвигаются малыми группами по 6–8 бойцов, пытаясь накапливаться в укрытиях вдоль маршрутов движения в зону ответственности украинских войск. Такие попытки фиксируют регулярно.

"Скапливаются в укрытиях по дороге к нашей зоне ответственности, пробуют накапливаться ближе к ней. Живой силы стало больше последние несколько дней, это правда", – отметил военный.

Кроме этого, враг подтягивает резервы и перемещает своих операторов беспилотников ближе к переднему краю. Это свидетельствует о намерении усилить давление и поддерживать штурмовые действия с помощью дронов.

В то же время украинские подразделения оперативно выявляют вражеские позиции и точки накопления.

Напомним, ранее начальник штаба дивизиона артиллерийской разведки Отдельной артиллерийской бригады НГУ Игорь Яременко рассказал, что российские войска не прекращают активных попыток прорыва в Донецкой области, сосредоточив внимание на Покровске и Мирнограде. Враг ежедневно проводит штурмовые действия и пытается найти обходные маршруты для продвижения.

В то же время ВС РФ под Покровском меняют тактику из-за значительных потерь в бронетехнике. Все реже враг применяет БМП и танки, пытаясь продвигаться малыми пехотными группами или в одиночку. Они используют сложные погодные условия и маскировку, однако украинские военные фиксируют такие попытки заблаговременно.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении украинские штурмовики хитростью приблизились к противнику и ликвидировали его. Узнав позывной оккупанта с радиоперехвата, защитники выдали себя за россиян, пришедших на "помощь" – и помогли оккупанту как можно быстрее добраться на концерт к Кобзону.

