Оккупанты на Покровском направлении все чаще отказываются от применения бронетехники: военная рассказала о тактике врага

Российские войска на Покровском направлении меняют тактику из-за значительных потерь бронетехники. Оккупанты все реже применяют БМП и танки, пытаясь продвигаться малыми пехотными группами или в одиночку.

Для этого они используют сложные погодные условия и маскировку, однако украинские военные фиксируют такие попытки заблаговременно. Об этом в эфире "Суспільне. Студия" 12 января сообщила начальница отделения коммуникаций 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады Юлия Степанюк.

По ее словам, российские подразделения пытаются воспользоваться туманом, снегом и сильным ветром, чтобы незаметно выдвигаться в сторону украинских позиций.

Военнослужащая отметила, что оккупанты все чаще отказываются от разведывательных дронов из-за плохой видимости и вместо этого применяют квадрокоптеры типа "Mavic" для ближнего наблюдения. Основная ставка делается на небольшие пехотные группы – от одной до четырех-пяти человек, которые передвигаются порознь и стараются не скапливаться на местности.

По словам Степанюк, российские военные используют белые маскхалаты и двигаются преимущественно по снегу, выбирая участки с более темным фоном или меняя маскировку. В то же время такие костюмы часто имеют тепловизионные эффекты, что позволяет украинским операторам БпЛА обнаруживать их заблаговременно.

Механизированную технику непосредственно на передовой украинские военные почти не фиксируют. В глубине российского тыла наблюдаются лишь единичные багги, мотоциклы и редкие БМП, которые противник использует преимущественно для логистических нужд.

На штурмы эта техника не выходит, поскольку быстро уничтожается еще на подступах.

Зато армия РФ активно применяет FPV-дроны и дроны-камикадзе, пытаясь компенсировать потери бронетехники. Как отметила Юлия Степанюк, масштабы потерь на этом направлении настолько значительны, что использование техники стало для оккупантов нецелесообразным.

"Используют сейчас гораздо больше это такие дроны-"камикадзе" в большинстве, очень много их есть, и этим, скажем так, они как-то частично перекрывают ту потерю техники, которая была на этом направлении. Потому что она достаточно большая, и они понимают просто, что нет смысла внедрять туда технику, потому что ее сразу видно, и она сразу уничтожается еще на подступах", – сказала она.

Также, по словам спикера, пока не наблюдается длительного накопления живой силы противника. Именно поэтому российские войска вынуждены действовать малыми группами, демонстрируя минимальную активность и пытаясь имитировать движение на отдельных участках фронта.

