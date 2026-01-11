Блестящая работа: украинские воины сожгли колонну оккупантов под Покровском. Видео

Украинские воины сожгли под Покровском колонну российской техники. Враг пытался заехать в город до рассвета, под покровом темноты.

Поражение произошло в нескольких километрах к югу от линии боевого соприкосновения. Кадры точной работы операторов 155 отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской показали в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины.

Вражеская колонна уничтожена

Колонна оккупантов была поражена 10 января к югу от города.

"Воины 155 механизированной бригады сожгли колонну россиян возле Покровска. Пилоты отработали по машинам и пехоте, пока те пытались добраться до города. Боевая работа велась в 6–7 км южнее линии боевого соприкосновения!" – рассказали в Сухопутных войсках.

В 155 ОМБр уточнили: точно отработали по врагу пилоты роты БпАК 3мб бригады. Зайти в город враг пытался "по-серому", то есть до восхода солнца.

"Эту работу ведет рота БПАК 3мб 155 омбр. Сейчас рота проводит сбор на бус Т4. Поддержав это подразделение, вы поддержите настоящих профи по уничтожению оккупантов! Ссылка на банку", – обратились к украинцам в бригаде.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что оператор FPV-дрона устроил засаду на оккупанта, который прогуливался по посадке на Покровском направлении. Финал "вояжа" для россиянина оказался прогнозируемым.

Тем временем 8 января в Институте изучения войны констатировали, что украинские войска продвинулись на Харьковском и Покровском направлениях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!