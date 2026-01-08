Украинские войска продвинулись на Харьковском и Покровском направлениях: анализ ISW. Карта

Несмотря на интенсивные атаки оккупантов, украинские войска продвинулись на отдельных участках Покровского и Харьковского направлений. Бои в этих районах продолжаются.

По оценке аналитиков Института изучения войны (ISW), российские войска смогли проникнуть на север от Покровска. При этом в ISW отмечают, что эти изменения не обязательно произошли в течение последних суток.

Вместе с этим 7 января российский милблогер сообщил, что украинские силы продвинулись на северо-запад от Удачного. По заявлениям россиян, этот район ранее был под их контролем. Кроме того, российские источники заявляли о контратаках ВСУ вблизи Гришина и Удачного.

6 и 7 января оккупанты осуществляли атаки непосредственно возле Покровска и в черте города, а также в районах Гришино, Новоалександровки, Родинского, Белицкого, Сухецкого, Красного Лимана, Мирнограда, Котлино, Новоподгороднего и Молодецкого.

По словам командира украинского батальона беспилотных систем, который действует на Покровском направлении, украинские операторы дронов продолжают контролировать наземные линии связи оккупантов. По его словам, российские войска могут безопасно использовать транспорт только на расстоянии 5-7 километров от линии фронта.

Харьковское направление

По заявлениям одного из российских милблогеров украинские военные контролируют районы в центральной части Купянска, хотя ISW не оценивает, когда именно могли произойти эти изменения. В то же время аналитики отмечают, что российские силы, действующие в восточной части Купянска, поддерживают связь с диверсионными группами на северных окраинах города.

В течение 6 и 7 января оккупанты наступали на Купянск и прилегающие районы, в частности вблизи Двуречанского, Отрадного, Петропавловки, Степной Новоселовки, Песчаного и Куриловки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, активные боевые действия украинских подразделений в районе Покровско-Мирноградской агломерации продолжаются. На данный момент Силы обороны Украины продолжают контролировать северную часть Покровска. В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи на севере и сдерживают противника в центральной части города, не допускают затягивания врагом техники с южного направления.

Также воины 8-го полка Сил специальных операций ВСУ провели результативный налет на позицию российских захватчиков в Донецкой области. Они не только нанесли потери врагу, но и смогли восстановить полный контроль над точкой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!