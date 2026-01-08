Успешный рейд: воины ССО пленили оккупантов и взяли под контроль позицию на Донетчине. Видео

Воины 8-го полка Сил специальных операций ВСУ провели результативный налет на позицию российских захватчиков в Донецкой области. Они не только нанесли потери врагу, но и смогли восстановить полный контроль над точкой.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ССО. Там показали кадры работы наших военнослужащих.

Во время проведения этой операции группа специального назначения ССО уничтожила трех оккупантов.

Еще двое россиян были зажаты внутри блиндажа.

"Операторы ССО использовали жесткую демонстрацию силы, правильный тайминг и безальтернативную коммуникацию с российскими военными. Результат – двое врагов были взяты в плен и пополнят обменный фонд", – сказано в сообщении.

Как результат, укрепление было полностью зачищено от врага, бойцы ССО смогли полностью восстановить контроль над позицией.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 января 2026 года подразделения front strike Сил специальных операций нанесли успешные удары по объектам оккупантов на временно захваченных территориях Донецкой области. С помощью ударных дронов FP-2 наши воины поразили два склада врага.

