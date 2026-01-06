Пострадала логистика армии РФ: ССО поразили склады оккупантов на территории Донецкой области

В ночь на 6 января 2026 года подразделения front strike Сил специальных операций нанесли успешные удары по объектам оккупантов на временно захваченных территориях Донецкой области. С помощью ударных дронов FP-2 наши воины поразили два склада врага.

Об этом сообщили Силы специальных операций. Отмечается, что в результате удара ССО пострадала логистика врага.

Детали операции 6 января

По данным ССО, украинские дроны нанесли удар по логистическому складу российской 55 ОМСБр в Селидово.

Также в населенном пункте Горное был успешно поражен склад боеприпасов и материально-технических средств одного из подразделений 51-й общевойсковой армии РФ.

"Силы специальных операций продолжают наносить непропорциональные поражения российской армии, подрывая ее наступательные возможности и потуги", – отметили в ССО.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ нанесла результативные удары по ракетно-артиллерийскому арсеналу в Костромской области и нефтебазе в Липецкой. В результате атак вспыхнули масштабные пожары.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!