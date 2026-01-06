УкраїнськаУКР
СБУ поразила ракетно-артиллерийский арсенал в Костромской области и нефтебазу в Липецкой: детали операции. Видео

Мария Дрофич
War
1 минута
108
Служба безопасности Украины в очередной раз нанесла результативные удары по стратегическим объектам страны-агрессора России. На этот раз под атакой оказались арсенал и нефтебаза. В результате атак вспыхнули масштабные пожары, а местные власти начали эвакуацию населения.

Подробности удачной атаки OBOZ.UA сообщил информированный источник в СБУ.

Новость дополняется...

