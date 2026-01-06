Дроны атаковали нефтебазу в Липецкой области: вспыхнул пожар. Фото и видео

В ночь на 6 января в Липецкой области прогремели взрывы. Дроны-камикадзе атаковали местную нефтебазу, после чего на территории объекта начался мощный пожар.

Власти региона подтвердили пожар на промышленном объекте. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Подробности атаки

По информации очевидцев, после атаки БПЛА на Липецкую область загорелась ООО "Усманская нефтебаза", расположенная в селе Стрелецкие хутора. Согласно предварительному анализу, в сети появилось видео, снятое с Железнодорожной улицы. Расстояние от точки съемки до нефтебазы – 1.9 км.

Жители Усмани Липецкой области после объявления в регионе воздушной тревоги сообщали о взрывах и пожаре на нефтебазе. Губернатор Игорь Артамонов также подтвердил пожар на промышленном объекте.

По предварительным данным, пострадал резервуарный парк. О жертвах и пострадавших среди персонала не сообщалось.

"После падения беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте в Усманском округе. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", – написал глава региона.

Что известно о нефтебазе

ООО "Усманская нефтебаза" специализируется на работе с горюче-смазочными материалами (ГСМ): оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом, хранение и перевалка нефтепродуктов, транспортировка ГСМ собственным или наемным автотранспортом, поставки топлива напрямую от заводов-изготовителей.

Хотя нефтебаза зарегистрирована как микропредприятие, ее расположение в Липецкой области делает ее важным промежуточным звеном в цепи поставок горюче-смазочных материалов. База используется для хранения и перевалки нефтепродуктов, которые далее могут распределяться мелкими партиями для нужд военных частей или транзитных колонн техники.

Напомним, вечером 4 января беспилотники атаковали город Елец в Липецкой области России. По предварительным данным, под ударом оказался завод АО "Энергия", после чего в промышленной зоне вспыхнул пожар.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в первый день нового года Силы беспилотных систем поразили 12 объектов врага и показали видео. Поражения начались практически синхронно с началом 2026-го: первый НПЗ был атакован, когда в РФ часы показывали 23:59, второй объект, нефтебаза, своей очереди ждал не дольше 5 минут после того.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!