Поздравили с Новым годом: Силы беспилотных систем поразили 10 объектов врага и показали видео

Украинские военные удачно поздравили врага с Новым, 2026 годом. В частности, Силы беспилотных систем поразили 10 объектов как на российской территории, так и на ВОТ.

Эффектное видео опубликовал командующий и основатель подразделения "Птицы Мадьяра" Роберт Бровди в своем Telegram-канале. Он рассказал, что "первый НПЗ-2026 прикурил в 23:59 под бой червивых курантов. Второй была нефтебаза – через 3-5 минут спустя".

"Новогодней ночью Птицы СБС нанесли поражения по 10 военным и инфраструктурным объектам в глубине вражеской территории и на ВОТ Донецкой, Луганской, Запорожской области и АР Крым. Визит вежливости нанесен Птицами СБС на 5 объектов на ВОТ и на 5 объектов в глубине болот (информирование о поражении которых осуществляет Генштаб ВСУ)", – рассказал военный.

В частности, были поражены:

"– Ильский НПЗ (Краснодарский край, РФ) – совместная работа Птиц 1 оц СБС и подразделения Граф, СБС

– Альметьевская нефтеналивайка (Республика Татарстан, рф), 1 оц СБС

– Нефтебаза Ровеньки (Луганской обл, ВОТ) – закрепление горящего эффекта, повторно, 1 оц СБС

– ПС Ровеньки (Луганской обл, ВОТ)

– РЛС КАСТА-2Е2 (Гвардейское, АР Крым, ВОТ) – приблуда для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей и управления воздушным движением

– РЛП АЭ Гвардейское (АР Крым, ВОТ) радиолокационный пункт аэродрома боевого авиаприменения Гвардейское и позиционного района для размещения, подготовки к запуску ОТРК "Искандер-М" и осуществления пусков БПЛА Shahed, 1 оц СБС

– ПС Балашовка (Запорожская область, ВОТ)

– два пункта сосредоточения противника и склад ГСМ из состава 69 мсд и рембазы 283 мсп (Валуйки, Белгородской обл, рф)

– ЗРК ТОР (Донецкая область, ВОТ), третий уничтоженный ЗРК в течение суток 31.12.25 в исполнении Птиц батальона Asgard 412 обр "Немезис".

Детали

Командующий и основатель подразделения "Птицы Мадьяра" Роберт Бровди позже добавил, что поражены еще два ЗРК: ТОР и РЛС ЗРК С-350 "Витязь" (многофункциональный РЛС комплекса ЗРК)

"Птицы СБС из батальона Asgard 412 обр "Немезис" 1 января 2026 года в Донецкой области уничтожили еще два дорогостоящих червивых зенитно-ракетных комплекса:

– ТОР – тактический зенитный ракетный комплекс.

– РЛС 50Н6Е комплекса ЗРК С-350 "Витязь" – ключевой элемент зенитной ракетной системы средней дальности для уничтожения авиации и крылатых ракет.

"Эта вторая приблуда – свежая, пошла только с 2021 года на смену ЗРК "Бук". Безумно ценное и серьезное оружие. Комплекс способен обнаруживать и вести до 40 целей одновременно, зона поражения ракет и баллистических целей составляет до 60 км и 25 км по высоте", – рассказал военный.

По словам Бровди, 31 декабря "Птицы" "угнездили и испепелили" два ЗРК – "Тор" и "Бук", один за другим, в течение часа, на Гуляйпольском и Ореховском направлениях. А под новогоднюю ночь "гепнули" третий ЗРК "Тор" (на видео) и РЛС ЗРК С-350.

"Немного черви сбросили шерсти за те двое суток. На вопрос поразили или уничтожили. Поражение, в частности, комплексов ЗРК осуществляются Птицами СБС на глубине до нескольких сот километров. Такие приблуды вдоль ленты фронта не появляются. Они стерегут воздух от дронов-крыльев глубинного поражения. Поэтому для поражения используется средство класса мидл-страйк, боевая часть которого – до нескольких десятков килограммов (есть и более 100 кг бч). У той консервы, не защищенной реальной броней, нет шанса остаться боеспособной. Поэтому выдыхайте. Если уж обнаружили и долетели – приблуде сда от вйо", – резюмировал удачную операцию командующий и основатель подразделения "Птицы Мадьяра".

Что предшествовало

В ночь на 1 января украинские военные нанесли удары по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае страны-агрессора России и ряду военных объектов на временно оккупированной территории Донецкой области. Целями стали склады БпЛА, зенитно-ракетные комплексы и командные пункты оккупантов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 31 декабря подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов. Под огневым поражением оказались Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ, нефтегазовый терминал"Таманьнефтегаз", а также нефтебаза российского резерва. Атаки стали частью действий по снижению военно-экономического потенциала государства-агрессора.

Также Силы беспилотных систем ВСУ нанесли очередной удар по временно оккупированному Донецку. В результате операции было поражено снаряжение и место подготовки пусков БПЛА "Шахед/Герань" в Донецком аэропорту.

