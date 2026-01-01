В Генштабе подтвердили поражение Ильского НПЗ в Краснодарском крае и ряда целей на оккупированной Донетчине. Видео

В ночь на 1 января украинские военные нанесли удары по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае страны-агрессора России и ряду военных объектов на временно оккупированной территории Донецкой области. Целями стали склады БпЛА, зенитно-ракетные комплексы и командные пункты оккупантов.

Информацию об атаке беспилотников подтвердили в Генеральном штабе ВСУ. В сообщении отмечается, что удары имеют целью ограничить возможности России вести боевые действия.

"В рамках мероприятий по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 1 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных объектов противника", – сообщают в Генштабе.

Атака на территорию страны-агрессора

Под атакой украинских беспилотников в очередной раз оказался Ильский нефтеперерабатывающий завод. Известно, что на территории предприятия вспыхнул пожар. Однако это не единственная локация, которую посетили украинские дроны.

"Хлопком" могли полюбоваться и жители республики Татарстан. Там Силы обороны атаковали установку подготовки нефти "Альметьевская". Информация о результатах операции уточняются.

В Донецкой области поражен ряд объектов оккупантов

На временно оккупированной территории Донецкой области украинские войска поразили склад БпЛА типа "Шахед"/"Герань" в районе Донецка. Кроме того, целью стали и зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" вблизи поселка Шевченко, склад горюче-смазочных материалов 51 армии возле Иловайска и командно-наблюдательный пункт штурмового отряда 68 танкового полка 150 мотострелковой дивизии в районе Авдеевки.

"Силы обороны Украины продолжают принимать меры для подрыва военно-экономического и наступательного потенциала российских оккупантов и принуждения рф к прекращению вооруженной агрессии против Украины", – подытожили в Генштабе.

Новость дополняется...

