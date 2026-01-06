Россия продолжает атаковать объекты критической инфраструктуры Украины: как можно эффективно защитить их от "камикадзе"

Вопрос защиты критической инфраструктуры от террористических ударов российских оккупационных войск остро строит и спустя почти четыре года полномасштабной войны. Обсуждаются различные методы защиты, с переменным успехом применявшиеся за это время, но некой единой концепции для всех объектов КИ выработано не было. Хотя подсказка все это время была под самым носом.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Конечно, одного идеального решения в вопросе защиты объектов критической инфраструктуры быть не может, и практически всегда это комплексный подход, включающий в себя как пассивные, так и активные методы.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль недавно сообщил: "В сфере энергетики и оборонно-промышленного комплекса уже приобрели и установили средства радиоэлектронной борьбы для защиты своих объектов".

В данном случае речь идет о пассивно-активных средствах защиты объектов КИ посредством РЭБ, которые довольно неплохо себя зарекомендовали в борьбе против вражеских дронов-камикадзе. Но практически каждый месяц РОВ экспериментируют с новыми модификациями Shahed-136, часть из которых стали более устойчивыми к воздействию РЭБ. Поэтому это не одно-единственное решение всех проблем, а лишь элемент целого комплекса.

К активным методам защиты относится широкий спектр средств поражения: как в составе мобильных огневых групп, приписанных к дежурству на соответствующих объектах, так и зенитные средства (ЗСУ, ЗРК, ЗРПК), прикрывающие зоной охвата критическую инфраструктуру.

Но на результативность активных средств поражения влияет целый спектр внешних (погода, высота полета дрона-камикадзе, массовость налета и т.д.) и других факторов, в то время как пассивное средство защиты менее подвержено большинству их.

Пассивные методы защиты

Самым распространенным пассивным средством защиты для объектов КИ является возведение дополнительных заграждений, зачастую из бетонных блоков и габионов. Это позволяет минимизировать урон объекту критической инфраструктуры при ударе в результате пикирования под средним углом в пределах 45°, но при отсутствии защитного купола не спасает от ударов при пикировании в пределах 90°.

Кроме того, недостатком бетонного перекрытия является то, что это защита, которая должна принять на себя первый удар и минимизировать разрушение объекта КИ. То есть само по себе средство поражения, дрон-камикадзе, таранит защиту абсолютно неповрежденный и полностью боеспособный, что также снижает эффективность защиты, разрушаемой от удара и требующей постоянного энергозатратного обновления.

В ночь на 27 декабря РОВ осуществили массированный налет на столицу Украины Киев. Атака была одной из наиболее продолжительных и растянулась практически до конца первой половины дня. В тот день был запечатлен интересный кадр: дрон-камикадзе Shahed-136 зацепился за электропровода и взорвался, не долетев до цели, к которой пикировал. То же самое произошло и 5 января в Днепре.

Эти видео – очередное подтверждение тому, о чем уже давно говорят, но редко когда мы можем увидеть на практике – создание пассивной защиты объектов КИ посредством возведение вокруг них (в радиусе, например, 100 метров) на столбах высотой 7-10 метров натяжных стальных канатов.

Проводом линии электропередачи фюзеляж Shahed-136 был разрезан как масло. Соответственно, стальной канат несколько большей толщины и вовсе превратит дрон-камикадзе в мелкую нарезку – при пикировании того на цель с необходимостью преодолеть описанную выше защиту.

По сути принцип действия такой защиты можно сравнить с противокумулятивными решетками на бронетехнике, задача которых даже не столько полностью нейтрализовать угрозу от кумулятивных боеприпасов, сколько разрушить их целостность, изменить направление кумулятивной струи и минимизировать ущерб. Аналогично и стальные сети, разрезающие на подлете дрон-камикадзе, меняют траекторию полета Shahed-136 и не дали бы ему точно поразить заданную цель, минимизируя ущерб.

Кроме того, создать перекрытие объекту по принципу купола для минимизации ущерба от пикирований сверху куда проще посредством предложенного выше варианта, нежели возведение подобия саркофага, что стоит колоссальных средств, а КПД несравнимо низкий с учетом энергозатрат.

В свою очередь бетонная защита отрабатывает лучше свою функцию при таком комплексном взаимодействии.

Вывод

Странным образом в Украине за четыре года полномасштабной войны и энергетического террора такие методы защиты не стали популярны и широко распространены. Нет, ряд объектов действительно обзавелся подобными конструкциями, но более упрощенной и примитивной концепции. Однако по сравнению с общим количеством объектов критической инфраструктуры это капля в море.

Что является причиной игнорирования эффективности таких недорогих, в сравнении с возведением бетонных конструкций, средств защиты – для меня остается загадкой.

Разумеется, от ударов ракетными средствами поражения эти конструкции не спасут, но и бетонные блоки с габионами не панацея от 9М723 или Х-47М2. В свою очередь значительная часть угроз от Shahed-136 была бы нейтрализована.

Тот самый случай, когда защищать проще и дешевле, чем восстанавливать разрушенное.