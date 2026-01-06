Более шести прилетов: в российском Стерлитамаке атакован нефтехимический завод. Видео

Утром 6 января в городе Стерлитамак (республика Башкортостан, РФ) прогремела серия мощных взрывов. Целью атаки дронов-камикадзе стал нефтехимический завод.

По предварительным данным, территорию промышленного предприятия атаковали как минимум 6 беспилотников. Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы.

Что известно о взрывах

Воздушную тревогу в республике Башкортостан объявили около 6:00 утра. Вскоре после этого в городе Стерлитамак начали звучать мощные взрывы. Очевидцы опубликовали видео, на которых заметны вспышки с последующим возгоранием в одном и районов города.

Также местные жители подтвердили, что дронами атакован "Стерлитамакский нефтехимический завод". Очевидцы сообщили, что в предприятие прилетело более 6 БПЛА.

В то же время местные власти не публикуют информацию и угрожают местным жителям уголовной ответственностью за распространение данных о последствиях обстрела.

Данные о предприятии

Стерлитамакский нефтехимический завод – это одно из стратегически важных предприятий химической промышленности России, расположенное в Башкортостане. Завод играет критическую роль в обеспечении российского военно-промышленного комплекса.

Завод специализируется на малотоннажной химии. В отличие от гигантских НПЗ, Стерлитамакский нефтехимический завод производит высокотехнологичные и редкие компоненты, которые сложно импортировать.

Это единственный в России производитель фенольных антиоксидантов (торговая марка "Агидол"), необходимых для стабилизации топлив, каучуков и пластмасс. Завод является "невидимым звеном", без которого работа многих видов военной техники была бы невозможна.

Стерлитамакский нефтехимический завод – ключевой производитель авиационного бензина марок Avgas-100LL и Б-91/115. Это топливо используется в поршневых двигателях малой авиации, учебных самолетах и в разведывательных и ударных БПЛА.

Также завод выпускает синтетические каучуки (изопреновые и бутадиен-стирольные), которые идут на нужды оборонного заказа. Речь идет о производстве спецшин для колесных шасси (БТР, "Тигры", комплексы "Искандер").

Напомним, в ночь на 6 января в Липецкой области прогремели взрывы. Дроны-камикадзе атаковали местную нефтебазу, после чего на территории объекта начался мощный пожар. Власти региона подтвердили пожар на промышленном объекте.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в первый день нового года Силы беспилотных систем поразили 12 объектов врага и показали видео. Поражения начались практически синхронно с началом 2026-го: первый НПЗ был атакован, когда в РФ часы показывали 23:59, второй объект, нефтебаза, своей очереди ждал не дольше 5 минут после того.

