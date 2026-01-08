Все перемещения врага своевременно обнаруживаются: ВСУ сдерживают натиск армии РФ на Покровском направлении

Активные боевые действия украинских подразделений в районе Покровско-Мирноградской агломерации продолжаются. Сейчас Силы обороны Украины продолжают контролировать северную часть Покровска. В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи на севере и сдерживают противника в центральной части города, не допускают затягивания врагом техники с южного направления.

Все перемещения врага своевременно выявляются, наносится огневое поражение по противнику. Об этом говорится в последней оперативной сводке группировки войск "Восток".

Ситуация на направлении

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности группировки "Восток" сдерживают натиск противника и и за минувшие сутки отбили 79 российских штурмов.

В частности, на Покровском направлении российские захватчики осуществили 52 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Федоровка, Дорожное, Родинское, Мирноград, Покровск, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки и Филиала.

На восточных окраинах Мирнограда противник пытается закрепиться, однако именно Силы обороны контролируют ситуацию. "Логистика затруднена, но обеспечивается в необходимом объеме", – отмечают украинские защитники.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении враг снова вернулся к тактике массированных механизированных штурмов. Однако подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности группировки войск "Восток" сдерживают натиск противника.

Хотя на Покровском направлениироссийская армия усилила интенсивность атак, ни одного прорыва обороны Сил обороны Украины не зафиксировано. Несмотря на массированные штурмовые действия, ситуация остается напряженной, но контролируемой.

