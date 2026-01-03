Прорыва нет: стало известно, что сейчас происходит на Покровском направлении

На Покровском направлении российская армия усилила интенсивность атак в начале января 2026 года, однако ни одного прорыва обороны Сил обороны Украины не зафиксировано. Несмотря на массированные штурмовые действия, ситуация остается напряженной, но контролируемой.

Тактика противника сводится к постоянному давлению и попыткам истощения украинской обороны без достижения оперативного результата. О ситуации на направлении сообщил офицер отделения коммуникаций 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской Артем Прибыльнов в эфире "Суспільного".

На Покровском направлении российские оккупационные войска продолжают осуществлять массированные штурмы, однако существенных изменений на линии боевого соприкосновения пока нет. По словам Артема Прибыльнова, в первые дни нового года враг не смог достичь ни одного оперативного прорыва, несмотря на рост количества атак.

Военный отмечает, что подразделения 155-й ОМБр удерживают занятые позиции и действуют в тесной координации с другими частями Сил обороны. Основной акцент украинские военные делают на сдерживание штурмовых групп, противодействие диверсиям и недопущение продвижения противника вглубь обороны.

Тактика армии РФ остается предсказуемой, а именно непрерывное давление пехотой, а при благоприятных условиях –комбинированные атаки с привлечением техники. Отдельную роль играет активное использование беспилотников для разведки и корректировки артиллерийского огня.

В то же время, по оценке украинских военных, такие действия не являются признаком силы, а свидетельствуют о попытке компенсировать отсутствие маневра и реальных успехов на поле боя. Дополнительно ситуацию осложняет так называемая "килзона" – - полоса шириной от 5 до 20 километров по обе стороны от условной линии фронта.

В этой зоне активное применение дронов, артиллерии и минометов значительно ограничивает передвижение штурмовых групп противника. Главная задача украинских подразделений в таких условиях - выявлять и поражать врага еще на подступах к позициям, не позволяя ему развернуть полноценное наступление.

Таким образом, несмотря на усиление давления со стороны РФ, Покровское направление остается под контролем Сил обороны Украины, а сценарий быстрого прорыва или захвата территорий пока не реализуется.

Ранее, OBOZ.UA сообщал, что на Покровском направлении россияне пытаются накопить силы для штурма населенного пункта Гришино. Для этого оккупанты попытались перебросить в Покровск более трех десятков единиц легкой техники.

Значительную часть вражеской колонны защитники испепелили еще на марше, остальные – добили уже в юго-восточной части города.

