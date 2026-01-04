ВСУ контролируют север Покровска, а под Мирноградом враг несет потери: какая ситуация на передовой

На Покровском направлении враг снова вернулся к тактике массированных механизированных штурмов. Однако подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности группировки войск "Схід" сдерживают натиск противника. Как отмечают военные, "продолжаются активные действия украинских подразделений в районе Покровско-Мирноградской агломерации, где враг несет значительные потери".

Всего на направлении с начала суток 3 января украинские защитники отбили 49 российских штурмов. Об этом говорится в оперативной сводке УВ "Восток".

Оперативная сводка

Атаки захватчиков наши защитники отбивали в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Филиал и в сторону Белицкого.

"Силы обороны Украины продолжают контролировать северную часть Покровска. В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу", – отмечают в УВ "Восток".

Военные подчеркивают, что "логистика остается осложненной", поэтому "принимаются меры по расширению логистических коридоров в Мирноград".

Тактика врага

Враг снова вернулся к тактике массированных механизированных штурмов. Оккупанты не оставляют попыток окружить Покровскую агломерацию, бросая в бой колонны техники и живую силу, рассказывают в УВ "Восток".

"Однако специалисты из батальона беспилотных систем Antares бригады "Рубеж" – люди вежливые и гостеприимные. Специально к праздникам они подготовили для захватчиков особые "подарки". Каждый наш FPV-дрон находит своего адресата прямо в люке танка или бронемашины", – отметили украинские защитники и показали (ниже), какие именно "подарки" получают оккупанты.

"Как говорят у нас на фронте: чем богаты, тем и рады. Наша щедрость на огонь для врага не имеет границ", – добавили УВ "Восток".

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлениироссийская армия усилила интенсивность атак, однако ни одного прорыва обороны Сил обороны Украины не зафиксировано. Несмотря на массированные штурмовые действия, ситуация остается напряженной, но контролируемой.

Тактика противника сводится к постоянному давлению и попыткам истощения украинской обороны без достижения оперативного результата.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!