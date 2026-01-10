Оператор FPV-дрона устроил засаду на оккупанта, который прогуливался по посадке на Покровском направлении. Видео

Украинские военные не прекращают уничтожать живую силу врага по всей линии фронта. На этот раз не повезло оккупанту, который прогуливался в одной из посадок на Покровском направлении.

В результате срабатывания нашего FPV-дрона у захватчиков минус один военнослужащий. Об этом говорится в Telegram "Бутусов плюс", видео взято на канале "Птицы Мадьяра".

Оккупантам не место на украинской земле

"Шикарная миниатюра от "Птиц Мадьяра"! Оператор украинского FPV-дрона "почекуна" устроил засаду на российского военного, который прогуливался по посадке на Покровском направлении", – говорится в сообщении.

Оккупант, путешествуя по посадке, даже не догадывается о "сюрпризе", который ждет его на земле. Беспилотник наших защитников терпеливо ожидает, когда россиянин подойдет к нему как можно ближе. Еще мгновение – и враг ликвидирован.

Подобная операция в очередной раз демонстрирует, что захватчики не будут чувствовать себя в безопасности находясь на украинской земле. Смерть подстерегает повсюду...

Напомним, недавно на Покровском направлении войска РФ осуществили очередную попытку массированного штурма с использованием бронированной техники. Силы обороны Украины сорвали планы захватчиков, отбив наступление. В результате было уничтожено два вражеских танка, две ББМ и три УАЗа-"буханки".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Покровском направлении россияне пытаются накопить силы для штурма населенного пункта Гришино. Для этого оккупанты попытались перебросить в Покровск более трех десятков единиц легкой техники. Значительную часть вражеской колонны защитники испепелили во время движения, остальные – добили уже в юго-восточной части города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!