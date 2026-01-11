Дали жесткий отпор: украинские штурмовики остановили маневр врага в Покровске. Видео

В Покровске Донецкой области продолжаются ожесточенные бои, в ходе которых украинские защитники наносят врагу потери. Накануне 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада ДШВ ВСУ остановила скрытое продвижение более 20 россиян.

Противник предпринял попытку штурма в северной части Покровска. Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ.

Бои за Покровск

По информации украинских десантников, в северной части Покровска российские оккупанты пытались штурмовать позиции подразделений 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

Во время атаки более 20 вражеских пехотинцев пытались воспользоваться погодными условиями для скрытого выдвижения и передвижения. Украинские десантники своевременно обнаружили и дали жесткий отпор врагу.

Благодаря слаженным действиям десантники нанесли огневое поражение противнику. После этого штурмовая группа противника упустила возможность дальше продвигаться, была вынуждена прятаться в частных зданиях и подвальных помещениях.

В результате доразведки десантники ликвидировали противника. Штурмовую группу оккупантов уничтожили с помощью FPV-дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение суток 10 января российская оккупационная армия более 1500 раз обстреляла Донецкую область. Под огнем находились 9 населенных пунктов, 4 человека погибли. Для террора мирных жителей россияне применяли РСЗО, дроны и авиабомбы.

