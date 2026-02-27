'Важно для защиты населения': Федоров рассказал о договоренностях с Маском об отключении Starlink оккупантов и реформах в Минобороны

Отключение систем Starlink у российских оккупантов усилило возможности наших защитников и улучшило защиту гражданского населения. Украинская сторона провела значительную работу по регистрации терминалов Starlink и созданию антифрод-системы.

Об этом во время общения с журналистами сообщил министр обороны Михаил Федоров. Он отметил, что россияне фактически остались без связи.

"Мы быстро отреагировали на проблему российских дронов со старлинками. Нам удалось договориться с Маском и SpaceX об отключении российских терминалов. Это стало важным как для защиты гражданского населения, так и для усиления возможностей Вооруженных сил", – пояснил министр.

Министр подчеркнул, что этот вопрос стал приоритетом для его команды. Был разработан план регистрации терминалов Starlink и создания антифрод-системы, а также проведен ряд консультаций с SpaceX.

По его словам, это касается не только технологического противодействия России, но и предотвращения использования агрессором западных технологий против гражданского населения. Федоров добавил, что количество российских стримов уменьшилось в 11 раз, а перехват радиоэфиров значительно возрос.

Реформы Минобороны

Кроме того, глава МО рассказал, что одним из приоритетов перестройки оборонного ведомства стало смещение акцента с простого выполнения закупок и политического планирования на реальную ответственность за стратегическое направление развития военных операций.

Команда пришла с четким видением, чтобы непосредственно влиять на ход войны и принимать ключевые решения.

"Под эти задачи уже есть новая организационная структура Министерства. Она адаптирована под план войны и учитывает лучшие стандарты НАТО. Она еще будет меняться. Это важная фундаментальная история, которая даст результат не сегодня. Но цель – чтобы такие истории, как со старлинками или ПВО, появлялись ежедневно или еженедельно", – подчеркнул он.

Тема закупок

Федоров также рассказал, что первые результаты работы по закупкам показали эффективность нового подхода. По его словам, в начале февраля наблюдался минимальный уровень передачи FPV-дронов в войска, поэтому команда оперативно взялась за планирование.

С помощью анализа данных об эффективности всех БпЛА за последние месяцы определили приоритеты и сформировали потребности на первый квартал для максимально рациональных закупок.

"Это была первая важная и принципиальная вещь – мы начали закупать на основе данных, чтобы не было субъективного влияния и коррупционных рисков. Мы хотим закупать то, что реально летает и дает эффективность. Далее хотим формировать реальную потребность на основе качественных данных и убрать зоопарк неэффективных решений", – рассказал министр.

Параллельно Минобороны ввело "матрицу синхронизации" для оценки эффективности подразделений и беспилотников.

"Уже в ближайшее время будем понимать эффективность каждого экипажа и каждого дрона", – подытожил Федоров.

