У войск Путина – проблемы: в ISW оценили эффект от блокирования доступа оккупантов к Starlink

Украина совместно со SpaceX перекрыли российским войскам доступ к терминалам Starlink, что уже влияет на ситуацию на фронте. В последние недели блокировка систем связи существенно усложнила РФ проведение тактических и средней дальности ударов, а также наземных операций.

Армия РФ пытается обойти блокировку, используя местные SIM-карты и дроны-ретрансляторы, однако полностью компенсировать потерю Starlink им пока не удается. Об этом сообщили аналитики американского Института войны.

Блокировка Starlink ударила по дронам РФ и позволила ВСУ перейти в контратаки

Так, командующий 3-го армейского корпуса Украины, бригадный генерал Андрей Билецкий, 26 февраля сообщил изданию Independent, что перебои в работе Starlink за последние две недели уменьшили эффективность вражеских беспилотных операций примерно на 20–40% .

В свою очередь украинские подразделения в полосе ответственности корпуса протяженностью около 1300 километров смогли вернуть позиции вблизи Покровска, к северу от Лимана и в районе Гуляйполя.

Билецкий предположил, что россияне частично восстановят связь в течение одного-двух месяцев за счет альтернативных решений, в частности спутниковых систем, однако достичь прежнего уровня эффективности без Starlink они, вероятно, не смогут еще в течение трех-пяти лет.

"Российские войска использовали терминалы Starlink как для связи на передовой, так и для расширения дальности действия дронов, чтобы наносить удары глубже в украинский тыл и создавать эффект воздушного перехвата (BAI) на поле боя", – отметили аналитики.

Последние несколько недель аналитики ISW фиксировали признаки того, что блокирование Starlink усложнило российским войскам проведение тактических и средней дальности ударов, а также наземных операций в прежних масштабах и темпах. В то же время украинские силы воспользовались этой ситуацией для осуществления локальных контратак вдоль границы Днепропетровской и Запорожской областей и освобождения значительных территорий на юге страны.

"Российские войска находят обходные пути для блокировки, в частности, прибегая к местным SIM-карт и дронов-ретрансляторов, но эти механизмы пока не полностью компенсировали потерю Starlink", – говорится в материале.

Напомним, военнослужащие ВС РФ потеряли доступ к спутниковому интернету, потому что командование ВСУ и Минобороны обратились непосредственно к основателю SpaceX Илону Маску. Он согласился помочь Украине с блокировкой терминалов врага. Процесс начался в конце января.

Как писал OBOZ.UA, по информации ISW, Силы обороны Украины 11–15 февраля вернули примерно 201 квадратный километр территорий, оккупированных ВС РФ. Вероятно, украинские воины провели контратаки, воспользовавшись отключением интернет-терминалов Starlink в российских войсках.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!