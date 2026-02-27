Силы обороны отминусовали 1280 российских оккупантов за сутки: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1280 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 265 тыс. 130 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 27 февраля в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали два танка (11 706), шесть боевых бронированных машин (24 097), 17 артиллерийских систем (37 631), 883 БпЛА оперативно-тактического уровня (148 021) и 37 крылатых ракет (4 384).

Также уничтожено 116 единиц автомобильной техники и автоцистерн (80 180).

За сутки Россия потеряла 1061 единицу вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 1 659 РСЗО, 1 305 средств ПВО, 435 самолетов, 348 вертолетов, 29 кораблей/катеров, две подводные лодки и 4 075 единиц спецтехники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские десантники сорвали попытки оккупантов пройти к двум селам на Харьковщине. Речь идет о Богуславке и Новой Кругляковке. Оккупанты пытались воспользоваться погодными условиями, однако потерпели неудачу.

Также стало известно, что Силы обороны поразили радиолокационную станцию и другие объекты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!