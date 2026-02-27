Украинские десантники пресекли попытки оккупантов пройти к двум селам на Харьковщине. Видео

Украинские защитники продолжают защищать страны от российского нашествия. Недавно десантники Вооруженных сил Украины сорвали попытку российских захватчиков пройти в Богуславку и Новую Кругляковку Харьковской области.

Оккупанты действовали "под прикрытием плохих погодных условий" и все равно потерпели неудачу. Как это было, показала 77-я отдельная аэромобильная Надднепрянская бригада 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Что произошло под Харьковом

"Враг пытается пройти малыми пехотными группами под прикрытием плохих погодных условий к населенным пунктам Богуславка и Новая Кругляковка Харьковской области. Но благодаря слаженной работе подразделений бригады перемещения врага обнаруживаются заблаговременно и прекращаются", – прокомментировали десантники собственное видео.

Накануне российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но не продвинулись вперед, отметили украинские защитники и добавили, что "ситуация остается под контролем Сил обороны Украины".

Российские захватчики пытаются наступать на северо-восток от Харькова в районе Лимана, Прилипки, Рыбалкино, Волчанска, Волчанских Хуторов, Графского, Старицы, Симиновки, Вильчи и в направлении Охримовки. Успеха враг не имел.

77 ОАэМБр

77-я отдельная аэромобильная Надднепрянская бригада – военное соединение в составе Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Это довольно известная бригада, в Кривом Роге даже улицу Стасова переименовали в честь десантников этого подразделения.

В 2023 году бригада была дважды отмечена президентом Украины за удержание позиций в Соледаре и нанесение врагу "ощутимых потерь". Десантники 77 ОАэМБр воевали в Бахмуте, держали оборону под Купянском и тому подобное.

В августе 2024 года бригада получила почетное название "Надднепрянская".

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армиина 1070 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 262 тыс. 490 человек.

