Силы обороны отминусовали еще 1070 российских оккупантов: в Генштабе обновили данные по потерям РФ

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1070 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 262 тыс. 490 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 25 февраля в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали три танка (11 701), пять боевых бронированных машин (24 091), 29 артиллерийских систем (37 589), одну РСЗО (1655), 886 БпЛА оперативно-тактического уровня (146 457).

Также уничтожены 145 единиц автомобильной техники и автоцистерн (79 971) и одна единица спецтехники (4 075).

За сутки Россия потеряла 1070 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 1 305 средств ПВО, 435 самолетов, 348 вертолетов, 4 347 крылатых ракет, 29 кораблей/катеров, две подводные лодки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в день четвертой годовщины начала полномасштабного вторжения РФ в Генштабе рассказали о новых ударах по врагу на временно оккупированных территориях Украины. Среди пораженных целей – пункты управления, склады боеприпасов и материально-технических средств, а также ремонтная база российских войск.

