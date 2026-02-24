Поражены пункты управления, склады БК и не только: в Генштабе рассказали о новых ударах по врагу

Украинские военные в ночь на 24 февраля нанесли удары по важным объектам российской армии на временно оккупированных территориях Украины. Среди пораженных целей: пункты управления, склады боеприпасов и материально-технических средств, а также ремонтная база российских войск.

Для поражения части целей применили ракеты ATACMS. Об этом рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

Подразделения Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ нанесли удар по вспомогательному пункту управления 5-й армии РФ вблизи Новопетриковки на временно оккупированной территории Донецкой области.

Кроме этого, под ударом оказались склад материально-технических средств подразделения центра "Рубикон" в районе Васильевки на ВОТ Запорожской области. В этой же области, в районе временно оккупированной Александровки, Силы обороны атаковали склад боеприпасов, а в районе Акимовки – ремонтную базу.

Вместе с тем взрывы прогремели и вблизи Приазовского, что на оккупированной Донетчине. Там украинские военные поразили склад боеприпасов и материально-технического обеспечения. В районе населенного пункта Кацивели, что в Крыму защитники атаковали район сосредоточения живой силы оккупантов.

Кроме важных для россиян объектов под ударом Сил обороны оказалась вражеская техника. В этот же день, в районе Любимовки на ВОТ Запорожской области, украинские военные поразили реактивную систему залпового огня "Ураган".

Днем ранее, 23 февраля, Силы обороны атаковали объекты управления россиян на временно оккупированной территории Донецкой области: в районе Удачного – командно-наблюдательный пункт и пункт управления беспилотниками, а вблизи Покровска – еще один пункт управления БПЛА.

Также под ударом оказались районы сосредоточения живой силы оккупантов. В частности, вблизи Торского, что на ВОТ Донецкой области, Староукраинки и Новониколаевки, что на ВОТ Запорожской области и в районе временно оккупированного населенного пункта Березовое Днепропетровской области.

В тот же день Силы обороны поймали вражеский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1".

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы бригады Национальной гвардии Украины "Спартан" уничтожили российских оккупантов вместе с их транспортом. Видео операции демонстрирует эффективность действий украинских подразделений.

Также напомним, украинские военные разведчики бок о бок с собратьями из других составляющих Сил обороны продолжают наносить потери российским захватчикам. "Поголовье" оккупантов на украинской земле они сокращают вдоль всей линии фронта.

