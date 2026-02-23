Врагу не спрятаться: в ГУР показали, как прореживают ряды оккупантов на Запорожском направлении. Видео

Украинские военные разведчики бок о бок с побратимами из других составляющих Сил обороны продолжают наносить потери российским захватчикам. "Поголовье" оккупантов на украинской земле они сокращают вдоль всей линии фронта.

Также разведчики уничтожают вражескую технику. Как это происходит, показали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Разведчики уничтожают оккупантов

В ГУР показали видео с кадрами боевой работы бойцов Департамента активных действий. Защитники, подчеркнули в разведке, "круглосуточно уничтожают личный состав и его технику вдоль всей линии боевого соприкосновения".

"Не спрятаться: военные разведчики сокращают поголовье московитов на украинской земле... На кадрах нового видео — боевая работа военных разведчиков на Запорожском направлении: прямые огневые контакты с противником, уничтожение пехоты и укрытий, перехват вражеских дронов в небе. Вооруженная борьба продолжается!" – говорится в сообщении.

Судя по названию видео, на нем зафиксирована боевая работа воинов Департамента активных действий ГУР на Запорожье за неделю.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Силы обороны отминусовали еще 720 российских оккупантов за сутки.

Также украинские воины обезвредили два танка, 13 боевых бронированных машин, 40 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, 33 ракеты, 1765 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 136 единиц автомобильной техники оккупантов.

