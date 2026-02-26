Силы обороны поразили радиолокационную станцию и другие объекты: что попало под удар

Украинские военные продолжают наносить эффективные удары по целям противника на оккупированных территориях и на территории России. Ночью 26 февраля Силы обороны поразили радиолокационную станцию и систему РСП-6М2 в Джанкое на временно оккупированном Крымском полуострове.

Также подтверждены значительные разрушения инфраструктуры и уничтожение боевых потенциалов оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Поражены РЛС и другие объекты оккупантов и уточнены результаты предыдущих поражений", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в ночь на 26 февраля подразделения ВСУ поразили радиолокационную станцию П-18 "Терек" и РЛС РСП-6М2 в Джанкое. Объективный контроль подтвердил поражение целей.

Накануне украинские военные нанесли прицельный удар по складу материально-технических средств врага в районе Новозлатополя и пункту управления БпЛА вблизи Полтавки (ВОТ Запорожской области), а также по району сосредоточения живой силы оккупантов в районе Родинского (Донецкая область).

Кроме того, поражен командно-наблюдательный пункт врага в районе поселка Ясное Солнце (Брянская область РФ).

Также подтверждены последствия предыдущих ударов: поражение Нефтегорского ГПЗ (Самарская область) повредило электрообессоливающую установку, две установки стабилизации газового конденсата и два вертикальных резервуара с утечкой нефтепродуктов. Также разрушение производственного цеха №22 ракетного завода в Воткинске (Удмуртия) подтверждено после удара 20 февраля.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем системно будут осуществлять меры для ограничения мощностей военно-промышленного комплекса российского агрессора, уничтожения личного состава оккупантов, их пунктов управления, арсеналов и логистики и принуждения противника к прекращению агрессивной войны против Украины", – отметили в Генштабе.

Напомним, Силы специальных операций ВСУ продолжают уничтожать вражескую технику на временно оккупированных территориях. В Крыму украинские защитники поразили системы противовоздушной обороны путинской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы бригады Национальной гвардии Украины "Спартан" уничтожили российских оккупантов вместе с их транспортом. Видео операции демонстрирует эффективность действий украинских подразделений.

