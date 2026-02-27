'Внедрили систему After Action Review': Федоров рассказал о трансформации украинской ПВО

Министр обороны Михаил Федоров рассказал о масштабной трансформации украинской системы противовоздушной обороны. Главным фокусом стали оперативные изменения, которые позволяют быстро реагировать на атаки российских дронов и ракет.

Благодаря новым подходам ПВО стала более эффективной, а контроль за защитой неба – более прозрачным. Об этом он рассказал, общаясь с украинскими медиа.

В первый месяц активной работы главной задачей Минобороны было усилить систему ПВО.

Для этого внедрили систему After Action Review: после каждой масштабной атаки собирали команды Минобороны и Воздушных сил для анализа эффективности перехватов, работы "малой" ПВО и последствий атак.

На основе этих данных принимали решение о совершенствовании системы. Сейчас функционирует электронная система, которая автоматически анализирует атаки и позволяет оперативно принимать решения. Президент ежедневно проводит селекторы, где обсуждают результаты анализа ПВО и восстановления энергетики.

По словам Федорова, вторым направлением трансформации стало назначение Павла Елизарова заместителем командующего Воздушных сил.

"В чем заключается наша концепция: мы пошли асимметрично и назначили в Воздушные силы человека не из этой системы. Уже сформировали систему командования "малой" ПВО, как должно быть. Сделали концепцию системной защиты страны от "Шахедов" и работы "малой" ПВО, начали ее внедрять", – объяснил министр.

Он добавил, что уже назначены руководители в областях.

"Мы подбирали людей, которые не обязательно даже имеют опыт в ПВО, но работали с дронами и разбираются в современной войне. Задача – сильные менеджеры, которые будут выстраивать систему", – сказал Федоров.

Кроме того, главы ОВА теперь могут видеть эффективность ПВО своего региона в реальном времени.

И еще один бонус для безопасности: ликвидирована мэш-сеть, которую использовали "Шахеды" на севере. Это значительно повысило обороноспособность Киева и центральной Украины.

Напомним, основным вызовом для украинской ПВО остаются вражеские ударные БпЛА. Поэтому Украина масштабирует применение дронов-перехватчиков для противодействия российским дроновым атакам. Сейчас удается обезвреживать с их помощью каждый третий российский БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, за 4 года войны украинская ПВО уничтожила более 140 тыс. воздушных целей врага. Исключительно силами авиации ликвидировано около 9 тысяч средств поражения.

