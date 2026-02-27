В Генштабе подтвердили поражение нефтебазы в Луганске и рассказали об ударах по другим логистическим объектам врага. Фото и видео

Силы обороны нанесли ряд эффективных ударов по объектам российских захватчиков на временно оккупированных территориях Украины. На ВОТ Луганщины была поражена нефтебаза "Луганская": там вспыхнул масштабный пожар.

Также защитники подожгли склады ГСМ врага на временно оккупированной Донетчине и поразили пункт управления БпЛА вражеской армии на Херсонщине. Поражение подтвердили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Поражена нефтебаза в районе Луганска

Сразу ряд важных для врага объектов поразили защитники в ночь на 27 февраля. Все они были расположены на временно оккупированных территориях Украины.

В частности, в Генштабе подтвердили удар по нефтебазе оккупантов в Луганске.

"В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 27 февраля подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазу "Луганская" на временно оккупированной территории Луганской области. Объект задействован в обеспечении войск российского агрессора. зафиксирован масштабный пожар. Степень нанесенного ущерба уточняется", – говорится в сообщении.

Нанесены удары по складам ГСМ и пункту управления дронами на оккупированной территории

Также минувшей ночью украинские воины нанесли огневое поражение по складам горюче-смазочных материалов вблизи Мариуполя, Новоторецкого, Коптевого на временно оккупированной территории Донецкой области.

Кроме того, они поразили пункт управления вражескими беспилотниками неподалеку Райского, что на ВОТ Херсонщины.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем системно осуществлять меры, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российских захватчиков", – подчеркнули в Генштабе.

Утром 27 февраля OBOZ.UA сообщал, что в оккупированном Луганске ночью была атакована нефтебаза. На территории вспыхнул пожар. Сообщалось о том, что загорелся как минимум один из резервуаров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!