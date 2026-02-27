В оккупированном Луганске атакована нефтебаза: вспыхнул мощный пожар. Фото и видео

Ночью 27 февраля во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы. Под ударом Сил обороны оказалась нефтебаза российских оккупантов.

Там вспыхнул пожар: горел резервуар с нефтепродуктами. Об этом сообщили Telegram-каналы Exilenova+ и Dnipro Osint ⟨Гарбуз⟩.

Что известно

Вскоре после полуночи в Exilenova+ сообщили о "бавовне" в Луганске.

"В Луганске все стабильно. Бахнуло и пожар в районе нефтебазы", – отмечалось в сообщении.

Примерно тогда же о взрывах во временно оккупированном украинском городе начали сообщать местные оккупационные ресурсы.

"Предварительно Луганск снова был атакован вражескими БПЛА. В соцсетях распространяются кадры с возгоранием на окраине города. Достоверной информации о последствиях пока нет", – писал один из них.

"Было громко в Луганске. Подписчики сообщают: после взрывов за городом видно зарево и пламя", – отмечал другой паблик, админ которого также жаловался на "перебои со светом" и то, что он "местами мигает".

Тем временем в Dnipro Osint ⟨Гарбуз⟩ оперативно установили координаты места прилета.

"В Луганске дронами снова поражена нефтебаза, горит резервуар. Координаты: 48.515754828865084, 39.29871917365162", – отмечалось в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны поразили радиолокационную станцию и другие объекты врага. Ночью 26 февраля Силы обороны поразили радиолокационные станции П-18 "Терек" и РСП-6М2 в Джанкое (ВОТ Крым).

Кроме того, военные нанесли прицельный удар по складу материально-технических средств врага в районе Новозлатополя и пункту управления БпЛА вблизи Полтавки (ВОТ Запорожской области), а также по району сосредоточения живой силы оккупантов в районе Родинского (Донецкая область).

Кроме того, поражен командно-наблюдательный пункт врага в районе поселка Ясное Солнце (Брянская область РФ).

